Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) nedir, hangi işleri yapar, görev ve sorumlulukları nedir?
MASAK hangi suçlara bakar?
MASAK'ın başlıca görevleri para aklama suçunu, terörün finansmanı ve kitle imha silahları yayılımının finansmanını önlemek, bunlar hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.
MASAK raporu ne demek?
MASAK'ın yaptığı inceleme ve hazırladığı raporlar, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına müdahale eden ve kaza tespit tutanağı düzenleyen kolluğun hazırladığı rapor ve içeriği gibi “delil” özelliği taşımaktadır.
MASAK'ın görev nedir?
MASAK'ın görev ve sorumlulukları arasında:
Para aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını sağlamak,
Şüpheli işlemlerle ilgili bildirimleri almak ve değerlendirmek,
İlgili sektörler ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
Yurt içi ve yurt dışı ilgili birimlerle işbirliği yapmak,
Mali suçlarla mücadelede kapasite geliştirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları yürütmek,
Mali suçlarla ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
MASAK başkanı kimdir?
Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Sn. Fatih Mehmet Bal'dır.