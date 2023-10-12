MASAK, genel olarak mali suçlarla mücadele eder ve bu suçların araştırılması ve önlenmesi ile ilgili görevleri vardır. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir.

, 17 Şubat 1997 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 4208 sayılı Kanun ile kurulmuştur. MASAK, uluslararası alanda da etkin bir şekilde faaliyet göstermektedir. FATF (Financial Action Task Force) ve Egmont Grubu gibi uluslararası kuruluşlara üye olan MASAK, bu kuruluşlar aracılığıyla diğer ülkelerle bilgi ve işbirliği alışverişinde bulunmaktadır.