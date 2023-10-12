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Masak nedir, açılımı ne?

MASAK Türkiye'de Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir devlet kurumunun kısaltmasıdır ve "Mali Suçları Araştırma Kurulu"nu temsil eder. MASAK, Türkiye'de para aklama, terörün finansmanı ve kitle imha silahları yayılımının finansmanı suçlarıyla mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. İşte MASAK’ın görev ve sorumlulukları

11:43 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) nedir, hangi işleri yapar, görev ve sorumlulukları nedir?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) nedir, hangi işleri yapar, görev ve sorumlulukları nedir?

MASAK, genel olarak mali suçlarla mücadele eder ve bu suçların araştırılması ve önlenmesi ile ilgili görevleri vardır. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir.
, 17 Şubat 1997 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 4208 sayılı Kanun ile kurulmuştur. MASAK, uluslararası alanda da etkin bir şekilde faaliyet göstermektedir. FATF (Financial Action Task Force) ve Egmont Grubu gibi uluslararası kuruluşlara üye olan MASAK, bu kuruluşlar aracılığıyla diğer ülkelerle bilgi ve işbirliği alışverişinde bulunmaktadır.

MASAK hangi suçlara bakar?

MASAK'ın başlıca görevleri para aklama suçunu, terörün finansmanı ve kitle imha silahları yayılımının finansmanını önlemek, bunlar hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.

MASAK raporu ne demek?

MASAK'ın yaptığı inceleme ve hazırladığı raporlar, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına müdahale eden ve kaza tespit tutanağı düzenleyen kolluğun hazırladığı rapor ve içeriği gibi “delil” özelliği taşımaktadır.

MASAK'ın görev nedir?

MASAK'ın görev ve sorumlulukları arasında:

Para aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını sağlamak,

Şüpheli işlemlerle ilgili bildirimleri almak ve değerlendirmek,

İlgili sektörler ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

Yurt içi ve yurt dışı ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

Mali suçlarla mücadelede kapasite geliştirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları yürütmek,

Mali suçlarla ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

MASAK başkanı kimdir?

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Sn. Fatih Mehmet Bal'dır.



#MASAK
#Mali Suçları Araştırma Kurulu
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
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