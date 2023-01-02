Gündem Bağışınız teröre gitmesin MASAK vatandaşları uyardı
YEREL GÜNDEM

Bağışınız teröre gitmesin: MASAK vatandaşları uyardı

“Bağış yapayım” derken, bilmeden teröre finans sağlamayın. Terör örgütlerinin para bulabilmek için dernek kılıfına bürünebildiği konusunda vatandaşları uyaran MASAK, bağışçılara özel rehber hazırladı: Kamu yararına çalışan derneklerin listesi “siviltoplum.gov.tr” adresinde mevcut. e-Devlet'teki “Yardım Toplama Yetkisi Sorgulama” panelinden de kuruluşların faaliyetine ulaşılabiliyor.

Abone Ol Google News
Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Bağışınız teröre gitmesin: MASAK vatandaşları uyardı
​Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bağış yaparken, bilmeden teröre finans sağlanabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bağış yaparken, bilmeden teröre finans sağlanabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Bağışçılar için rehber hazırlayan kurul, bir dizi öneride bulundu. Terör örgütlerinin fon bulabilmek için kılıktan kılığa girdiğine dikkat çekilen rehberde, bağış yapılacak kuruluşların araştırılıp valilik iznine bakılması gerektiği vurgulandı. Sorgulamanın “siviltoplum.gov.tr” adresinden yapılabileceği bilgisi verildi.

MAKBUZ SAHTE OLABİLİR

Belli kuruluşlar adına yardım toplayan kişilerde, faaliyetin konusu ve süresini belirten fotoğraflı kimlik kartı bulunmalı. Yapılan bağışa makbuz kesilmesi ve bunun 2'şer nüsha olması gerekiyor. Makbuzda vakıf ve kuruluşların adresi, hatta kurul üyelerinin adı, soyadı ve adresi bulunmak zorunda. Makbuz içinde de bağış toplanmasına izin veren makamdan alınan tarih, sayı ve adres olmalı. Aksi takdirde makbuzların sahte olduğu vurgulanıyor.

SORGULAMAK ÇOK KOLAY

İçişleri Bakanlığı’nın e-Devlet'ten sunduğu “Yardım Toplama Yetkisi Sorgulama” hizmetiyle, bağış toplayan kuruluşlar anlık kontrol edilebiliyor. Bağış toplamaya gelen kişi ve kurumun yetkisi hızlıca kontrol edilebiliyor. Kamu yararına çalışan derneklerin listesi de Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alıyor. Yine yardım toplama faaliyetiyle ilgili ayrıntılı bilgilere, valilikler bünyesindeki il dernekler müdürlüklerinden ulaşılabiliyor.

Belediyeye sorgusuz sualsiz 15 bin kişi: İBB teröristleri işe almış
GÜNDEM
Belediyeye sorgusuz sualsiz 15 bin kişi: İBB teröristleri işe almış
Batmayan güneş Endülüs

Batmayan güneş Endülüs

​İslâm'ın Avrupa'da ortaya koyduğu muhteşem medeniyet.
Hoş geldin TVNET Radyo

Hoş geldin TVNET Radyo

​102.0 frekansından dinleyicilere gündemi aktaracak.
Cumhurun yüzyılı olacak

Cumhurun yüzyılı olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı.
Masadaki 4 parti rahatsız

Masadaki 4 parti rahatsız

​CHP-İYİ Parti sürtüşmesine küçük ortaklar tepki gösteriyor.
1000 üründe fiyatları sabitledi

1000 üründe fiyatları sabitledi

​Şok Market'ten kampanya.
Nükleer enerji ve yerli gaz devreye giriyor

Nükleer enerji ve yerli gaz devreye giriyor

2023 'enerji yılı' olacak​.
'Para için yaptık' dedi

'Para için yaptık' dedi

​Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.
'2. İntifada'dan sonraki en kanlı yıl

'2. İntifada'dan sonraki en kanlı yıl

​İşgalci güç 48 çocuğu öldürdü.
En 'enerjik' lise

En 'enerjik' lise

​Fabrika gibi hizmet veriyor.
Mahallenin 'yaşayan' kütüphanesi

Mahallenin 'yaşayan' kütüphanesi

​MEB 11 kütüphaneye o mahallede yaşayan yazarların ismini verdi.
Köpek katliamı

Köpek katliamı

​Ankara'da dört köpeği tüfekle öldürüp ikisinin gözlerini oydular.
Ödemeler başlıyor

Ödemeler başlıyor

​Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.