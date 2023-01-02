Bağışınız teröre gitmesin: MASAK vatandaşları uyardı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bağış yaparken, bilmeden teröre finans sağlanabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Bağışçılar için rehber hazırlayan kurul, bir dizi öneride bulundu. Terör örgütlerinin fon bulabilmek için kılıktan kılığa girdiğine dikkat çekilen rehberde, bağış yapılacak kuruluşların araştırılıp valilik iznine bakılması gerektiği vurgulandı. Sorgulamanın “siviltoplum.gov.tr” adresinden yapılabileceği bilgisi verildi.

MAKBUZ SAHTE OLABİLİR

Belli kuruluşlar adına yardım toplayan kişilerde, faaliyetin konusu ve süresini belirten fotoğraflı kimlik kartı bulunmalı. Yapılan bağışa makbuz kesilmesi ve bunun 2'şer nüsha olması gerekiyor. Makbuzda vakıf ve kuruluşların adresi, hatta kurul üyelerinin adı, soyadı ve adresi bulunmak zorunda. Makbuz içinde de bağış toplanmasına izin veren makamdan alınan tarih, sayı ve adres olmalı. Aksi takdirde makbuzların sahte olduğu vurgulanıyor.

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SORGULAMAK ÇOK KOLAY

İçişleri Bakanlığı’nın e-Devlet'ten sunduğu “Yardım Toplama Yetkisi Sorgulama” hizmetiyle, bağış toplayan kuruluşlar anlık kontrol edilebiliyor. Bağış toplamaya gelen kişi ve kurumun yetkisi hızlıca kontrol edilebiliyor. Kamu yararına çalışan derneklerin listesi de Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alıyor. Yine yardım toplama faaliyetiyle ilgili ayrıntılı bilgilere, valilikler bünyesindeki il dernekler müdürlüklerinden ulaşılabiliyor.