KPSS ÖABT sınavı ne zaman? 2022 ÖSYM KPSS ÖABT sınav takvimi

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapıldı. Hafta sonu yapılan 2022 – KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi giriş belgesi ÖSYM sayfasında erişime açıldı. 2 Ekim’de yapılacak ÖABT sınavına girecek adayların bina ve salonların yer aldığı sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek. Adayların, 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra binalara alınmayacağı da hatırlatıldı.
- KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulamak için tıklayın.
2022 ÖSYM KPSS ÖABT sınav takvimi
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimine göre ÖABT sınavı 2 Ekim’de saat 10:15’te yapılacak. ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı ise 14:45’te yapılacak.
2022 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman?
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,
18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,
13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiş.