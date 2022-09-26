Özgün KPSS ÖABT sınavı ne zaman? 2022 ÖSYM KPSS ÖABT sınav takvimi
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KPSS ÖABT sınavı ne zaman? 2022 ÖSYM KPSS ÖABT sınav takvimi

KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınavı ile lisans alan bilgisi sınavı tamamlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS ÖABT sınav takviminin açıklanmasıyla beraber ne zaman yapılacağı da belli oldu. İşte KPSS ÖABT sınavının ne zaman yapılacağına dair detaylar…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖABT sınav saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? ÖABT imam hatip lisesi meslek dersleri alan sınavı saat kaçta?
KPSS ÖABT ne zaman saat kaçta?

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapıldı. Hafta sonu yapılan 2022 – KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi giriş belgesi ÖSYM sayfasında erişime açıldı. 2 Ekim’de yapılacak ÖABT sınavına girecek adayların bina ve salonların yer aldığı sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek. Adayların, 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra binalara alınmayacağı da hatırlatıldı.

  • KPSS ÖABT sınav giriş yerleri sorgulamak için tıklayın.

2022 ÖSYM KPSS ÖABT sınav takvimi

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimine göre ÖABT sınavı 2 Ekim’de saat 10:15’te yapılacak. ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı ise 14:45’te yapılacak.

2022 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman?

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiş.

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