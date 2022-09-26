ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınavı sonuçları ayın kaçında açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiğinden yeni takvime göre yeniden yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları tamamlandı. KPSS maratonunun ilk gününde sabah oturumunda adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini, öğleden sonra Eğitim Bilimleri testini yanıtladı.

KPSS GY-GK eğitim bilimleri sınav saati

Adaylara, sabah 10.15'te başlayan Genel Yetenek ve Genel Kültür testinde 120 soruya karşılık 130 dakika, 14.45'te başlayan Eğitim Bilimleri testinde 80 soru için 100 dakika süre verildi.

31 Temmuz'da yapılan KPSS Lisans oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen oturumlar da 24 Eylül itibarıyla yapıldı. Bu kapsamda, 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 24 Eylül'de saat 10.15'te, Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te, Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül saat 10.15'te gerçekleştirildi.

REKLAM

ÖABT sınavı ne zaman?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin sitesinde yer alan takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi testi ve ÖABT sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar, KPSS sonuçlarına 21 Ekim 2022 tarihinde ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

2022 KPSS lisans ÖABT sonuçları için tıklayın