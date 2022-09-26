Birçok ilde mevsimin ilk karı yağdı! İşte kar yağan iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli çevreleri, Sakarya'nın kuzeyi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz Bölgesi (Bolu hariç), Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in doğu Toroslar mevkii, Adana’nın kuzey çevreleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası olan Uludağ’ın zirvesi beyaza büründü.
Kar hangi illere yağdı?
Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava kendini gösterdi. Sıcaklıkların bazı illerde mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yüzünü gösterdi. Sıcaklıkların eksi derecelere inmesiyle birlikte birçok ilde mevsimin ilk kar yağışı görüldü.
Ardahan'a kar yağdı mı?
Ardahan'da dün etkili olan sağanak sabaha doğru yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Başta Kısır Dağı olmak üzere kentin etrafındaki tepeler beyaza büründü. Ardahan-Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası da karla kaplandı. Karla kaplı yaylada yer yer sis de etkili oluyor.
Kars kar yağışı var mı?
Kars'ta da iki gündür aralıklalar devam eden sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.
Yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle bazı dağlar beyaza büründü.
Rize hava durumu: Kar yağdı mı?
Kentte etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başlandı. Kar nedeniyle İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı ve 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 450 rakımdaki Samistal Yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.
Kar kalınlığı, 2 bin rakımın üstündeki yaylalarda yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışını, bazı vatandaşlar tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı.
Artvin hava nasıl?
Artvin’de etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına çevirdi. Eylül ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı. Karçal Dağı’nın eteklerinde, 2450 metre yükseklikteki son yayla olan Beyazsu Yaylasına mevsimin ilk karı düştü.
Öte yandan kentte başta Bilbilan Yaylası olmak üzere farklı bölgelerde de kar yağışı etkili oldu. Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde gece etkili olan kar yağışı, hazırlıksız yakalanan sürücülere zor anlar yaşattı.
Karayolları ekipleri, olası buzlanmanın önüne geçmek için gece boyunca bölgede çalışma yürüttü.
Trabzon hava durumu
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde birkaç gündür etkili olan serin ve yağışlı hava, yüksek kesimlerde yerini dün akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Birçok yayla sakini eylül ayının son günlerinde yaşanan kar yağışının ardından köylerine yavaş yavaş göç hazırlıklarına başladı.
Kadırga Yaylası başta olmak üzere Köprübaşı ilçesinin Taşlı Yaylası gibi yörede birçok yaylada kar yağışı görüldü. Taşlı Yaylası'nda hayvancılık ile uğraşan Faik Hancı kar yağışının kışın erken geleceğinin habercisi olduğunu söyledi.
Bayburt kar yağdı mı?
Bayburt genelinde de dün etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası ile Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köylerinde kar yağışı sonrası yerler beyaza büründü.
Erciyes Dağı'na kar yağdı mı?
Ülkenin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'na 22 Eylül'de mevsimin ilk karının yağmasının ardından, gece saatlerinde yağan kar zirveyi beyaza bürüdü.
Erciyes Dağı'na kar kalınlığı kaç santimetre?
Kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. 3 bin 916 metre yükseklikteki Erciyes Dağı'nda 3 bin metreye kadar etkili oldu.
Meteorolojiden alınan bilgilere göre Erciyes Dağı'nda en yüksek sıcaklık 1 derece, en yüksek sıcaklık ise 9 derece olarak ölçüldü.
Erzurum hava durumu: Erzurum'a kar yağdı mı?
Erzurum'un Palandöken ilçesinde yer alan ve kentin en yüksek tepesi olan Ejder Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü.
3200 rakımlı tepe, yağan karla beyaza büründü.
Erzincan hava nasıl, kar yağışı var mı?
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düştüğü kentte yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.
Erzincan'da 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı'nın zirve noktası Esence beyaza büründü.
Bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı bulutlu, Kocaeli, Sakarya'nın kuzeyi ve İstanbul’un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu sabah yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri, doğu Toroslar mevkii ile Adana’nın kuzey, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 14°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah kıyıları ile öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Hakkari çevreleri hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Adıyaman çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu