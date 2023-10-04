Üniversite kayıt tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS tercih sonuçları için ÖSYM yerleştirme sonuç sayfasını erişime açmasıyla birlikte binlerce aday kazandıkları üniversitelerin ilgili bölümlerine kayıt yapacak. Her yıl olduğu gibi, bu sene de üniversite kayıtları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başladı. kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Üniversite katıları için istenen belgeler neler? İşte üniversiteye kayıt için gerekli olan belgeler listesi.