İBB burs başvuru ekranı 2023-2024
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul’da ikamet eden üniversite öğrencilerine verilen İBB burs başvuru başvuru işlemlerine yönelik aramalar bir hayli arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu seneki burs başvurularının başladığını duyurdu. 2023-2024 İBB burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İBB burs başvuru şartları nelerdir, ne zaman yatacak? İşte İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı hakkında bilinmesi gerekenler.
İBB burs başvurusu nereden yapılacak?
- İBB 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 75 bin öğrenciye geri ödemesiz 4 bin 500 lira burs verilmişti. İBB yeni burs başvruları henüz başlamadı. Genç Üniversiteli Eğitim Desteği hakkında bilgi almak ve başvurmak için gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine girmek yeterli.
İBB burs başvurusu nasıl yapılır?
İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine burs desteği verecek. Burs başvuru işlemleri 26-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek..
İBB bursu ne kadar?
2023-2024 eğitim öğretim yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine 6.000 TL burs desteği verecek.
İBB burs başvuru şartları neler?
- T.C. vatandaşı olmak
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
- Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
İBB bursuna kimler başvuru yapamaz?
- - Açık öğretimde okuyanlar
- - Uzaktan öğretim görenler
- - Ücretli değişim programında bulunanlar
- - 25 yaşından büyükler
- - Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
- - Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
- - Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
İBB bursuna başvuracaklar hangi belgeleri temin edecek?
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
- Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
- Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
- Bursluluk belgesi
- Disiplin belgesi
- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
- Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
- Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
- Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
- Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
- Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
İBB bursu başvurusunda neler dikkat edilecek?
- Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
- Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.
- Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.
- Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır.
- Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuruları, üniversitelerin kayıt tarihi dikkate alınarak başlatıldığından belge temininde herhangi bir sorun olmamaktadır.
- Evet. Öğrenci belgesinde disiplin cezası bilgisi yer alıyorsa ilgili kısma tekrar öğrenci belgesi yüklenebilir.
- 1. sınıf öğrencilerinden transkript ve disiplin belgesi istenmemektedir.
- Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde aile bireylerinin isimlerinin yer alması gerekmektedir. E-devletten sorgulama yapılırken “aile” seçeneği tıklanarak belgeye ulaşılabilir.
- Resmi olarak anne-baba ayrı değil ise ikisinin de gelir durum belgesinin yüklenmesi gerekmektedir. Eğer boşanma süreci varsa ikisinden birinin gelir durum belgesi ve boşanma davasının devam ettiğine dair mahkeme belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- Evet. Tekrar başvuru yaparak istenen belgeleri güncellemeniz gerekmektedir.
- SGK’dan ya da E-Devlet sisteminden SGK Tescil Hizmet Dökümü temin edilmelidir.
Evet. Ayrı yüklenmesi gerekmektedir.
- Ebeveynlerden birinin IBAN bilgisinin bildirilmesi gerekmektedir. Anne-baba vefat etmiş ise yasal vasinin bilgisi verilmelidir.
Kayıt donduran öğrenciler eğitim yardımından yararlanamamaktadır.
- İki kurumdan birinden alınabilir. Hangisinden alınabiliyorsa, o okuldan alınan evrak geçerli sayılmaktadır.
Sadece ilk sayfasının yüklenmesi yeterlidir.
Evet. Yalnızca son aya ait maaş bordrosu geçerlidir.
Evet. Başvuru yapılabilir.
Hayır. Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri başvuru yapamamaktadır.
Evet, faydalanabilir.
- Hayır. Yalnızca devlet üniversitelerinde eğitim gören ve vakıf üniversitelerinde %100 burslu olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.
Hayır. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri yardımdan yararlanamamaktadır.
- 1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacaktır.
- 18 yaşından büyükseniz kendi hesap numaranız, küçükseniz ebeveynin ya da yasal vasinin hesap numarası verilmelidir.