Altın fiyatlarında son durum: Analistlerden dikkat çeken altın yorumu! İşte 26 Eylül 2022 altın fiyatları

Altın fiyatları son haftalarda yatırımcısını üzmekte. Vatandaşların yoğun olarak talep ettiği sarı metaller arasında yer alan çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere gram altın fiyatı aramalarda üst sıralarda yer alırken, anlık altın fiyatları ile canlı altın fiyatları son durum bilgileri de yine altına yatırım yapanlarca araştırılıyor. Çeyrek ve gramdan sonra cumhuriyet altın fiyatları, tam altın fiyatı, yarım altın fiyatı, kuyumcu altın fiyatları canlı, 22 ayar altın fiyatları, ata altın fiyatı da düştü mü çıktı mı? sorusuna muhatap olmakta. Bugünkü altın fiyatları piyasaların işleme başlamasıyla birlikte belli olmakta. Peki çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 26 Eylül 2022 anlık, canlı, güncel altın fiyatları son durum bilgileri.

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GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış 997,18 TL,

Gram altın fiyatı satış 1.003,99 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?

Spot altın gram fiyatı alış 973,93 TL,

Spot altın gram fiyatı satış 974,14 TL-

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

ONs altın fiyatı alış 1.639,83 TL,

Altın ons fiyatı satış 1.640,31 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı alış 1.558,34 TL,

Çeyrek altın fiyatı satış 1.592,81 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatları alış 6.233,24 TL,

Cumhuriyet altın fiyatları satış 6.351,50 TL,

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın fiyatı alış 3.106,41 TL,

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Yarım altın fiyatı satış 3.185,15 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Ziynet altın fiyatı alış 6.233,24 TL,

Ziynet altın fiyatı satış 6.351,50 TL,

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ata altın fiyatı alış 6.605,89 TL,

Ata altın fiyatı satış 6.770,38 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

14 ayar bilezik gram fiyatı alış 548,49 TL,

14 ayar bilezik gram fiyatı satış 657,63 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

22 ayar bilezik gram fiyatı alış 905,40 TL,

22 ayar bilezik gram fiyatı satış 938,25 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gremse fiyatı alış 16.115,00 TL,

Gremse fiyatı satış 16.425,00 TL.

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Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı

Analistlerden dikkat çeken altın yorumu

Geçtiğimiz hafta gerileyen altın fiyatları yatırımcılarını harekete geçirirken, Aksaray’da kuyumcularda hareketlilik yaşandı. Kuyumcu esnafı, düşüşün önümüzdeki haftalarda yükseleceği sinyalini vererek, “Her düşüş bir fırsattır” dedi.

Gram altın fiyatının gerilemesiyle birlikte kuyumcu esnafı yatırım yapacak vatandaşlara uzun vadede kar etmelerinin fırsat olduğunu belirterek, "Her düşüş bir fırsattır" tavsiyesinde bulundu. Hafta başında gram altının fiyatında gerileme görülürken, Aksaray’da yatırımcılar altın piyasasına yöneldi. Kentte kuyumcuların yolunu tutan vatandaşlar ileriye dönük yatırımlarında işçiliksiz ziynet ve gram bazında külçe altın satın almayı tercih etti. Son 3 aylık dönemde döviz bazında yatırım yapan vatandaşlar kuyumcuların fırsat tavsiyesi ile dövizlerini altın tezgahlarında değerlendirdi.

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Hafta başından bugüne kadar yoğun mesai yapan kuyumcular çeyrek altın ve işçilikli ziynetin yanı sıra gram bazında külçe altın sattıklarını belirterek yoğunluğu anlattı. Kuyumcu vitrinlerinde işçiliği olmayan ziynetlere göz gezdiren yatırımcılar, kuyumcuları dikkate alarak uzun vadede yatırımlarını yaptı. Bin liranın altında seyreden gram altın fiyatları yüzleri güldürürken, kuyumcu Mustafa Aslan, "her düşüş alım için bir fırsattır" diyerek yatırım tavsiyesinde bulundu.

Kuyumcu Aslan, "Altın geçen haftaya göre biraz geriledi. Ama tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim her düşüş alım için bir fırsattır. Bunu da altın yatırımcıları özellikle değerlendiriyor. Büyük bir talep var, özellikle 24 ayar ve ziynet altınlara. Zannediyorum ki önümüzdeki haftalarda altın bu düşüşünden sonra bir yükseliş gösterecek. Her düşüş alım için bir fırsattır. Özellikle bu jeopolitik olayların neticesinde altının önünün açık olduğunu ve yükseleceğini tahmin ediyorum. Tam olarak oran veremeyiz uzun vadede altının yükseleceğini tahmin ediyoruz. Yatırımcılara da tavsiyemiz daha çok işçiliği olmayan ziynet ve 24 ayar külçe altın almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.