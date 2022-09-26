Bugün dolar ve euro ne kadar? 26 Eylül 2022 serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

Yeni haftanın ilk gününde dolar ve euro fiyatları araştırılıyor. Döviz fiyatları haftanın ilk işgünü yükselişle başladı. Dolar/TL ise geçen hafta yüzde 0,9'luk artışla 18,4139'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında tarihi zirvesini gördü. Dolara yatırımını yapanlar doların bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte, 26 Eylül 2022 güncel döviz fiyatlarındaki son durum...

Dolar ne kadar?

Dolar ve euro ne kadar oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 18,4420 liradan, avro 17,7640 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 18,4400 liradan alınan dolar 18,4420 liradan satılıyor. 17,7620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,7640 lira olarak belirlendi. Cuma günü, doların satış fiyatı 18,4150 lira, avronun satış fiyatı ise 17,9000 lira olmuştu.

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Dolar yorumları

Dolar düşer mi çıkar mı?

Analistler, enflasyonist endişelerle yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentileri ve bu paralelde artan resesyon kaygılarının küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi. Bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yanı sıra merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yön tayininde etkili olacağını aktaran analistler, döviz piyasasındaki hareketlerin de yakından izleneceğini kaydetti.

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