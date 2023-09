Ok işareti yapmak için klavyedeki alt tuşu ile num lock alanındaki rakam tuşları beraber kullanılır. Sağa bakan ok işaretini(→) yapmak için alt + 26 tuşlamasını yapmanız gerekiyor. 26 rakamını klavyenin sağındaki num lock rakamlarından yapmanız gerekiyor. Sola bakan ok işaretini(←)yapmak için ise alt + 27 tuşlarını kullanmanız gerekiyor. Yine bu rakamların num lock alanından yapılması gerekli. İki yönlü ok işaretini(↔) yapmak için ise alt + 29 tuşlarını beraber kullanmanız gerekiyor. Ok işaretlerini yaparken tuşlama rakamlarını num lock alanından seçmeniz gerekiyor. Aşı yönlü ok işareti(↓) için alt + 25 ve yukarı yönlü ok işareti(↑) için ise alt + 24 tuşlamaları kullanılmaktadır.