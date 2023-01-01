Bilgisayar klavyelerinde zengin metin içerikleri oluştururken bazı simgelerinde bu metinler içerisine yerleştirilmesi gerekebilir. Ancak klavyede direkt olarak tuşu bulunmayan bu simgelerin belgelerine ya daha farklı alanlara nasıl yazılacağını sizin için araştırdık.

KLAVYEDE OK İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Ok işareti yapmak için klavyedeki alt tuşu ile num lock alanındaki rakam tuşları beraber kullanılır. Sağa bakan ok işaretini(→) yapmak için alt + 26 tuşlamasını yapmanız gerekiyor. 26 rakamını klavyenin sağındaki num lock rakamlarından yapmanız gerekiyor. Sola bakan ok işaretini(←)yapmak için ise alt + 27 tuşlarını kullanmanız gerekiyor. Yine bu rakamların num lock alanından yapılması gerekli. İki yönlü ok işaretini(↔) yapmak için ise alt + 29 tuşlarını beraber kullanmanız gerekiyor. Ok işaretlerini yaparken tuşlama rakamlarını num lock alanından seçmeniz gerekiyor. Aşı yönlü ok işareti(↓) için alt + 25 ve yukarı yönlü ok işareti(↑) için ise alt + 24 tuşlamaları kullanılmaktadır.

Bilgisayar Klavyesi İle (↑,↓,→,←,↔) Ok İşareti Yapımı?

Bilgisayar klavyesi üzerinden ok işaretlerinin kısa yolları şu şekildedir.

( ↑) alt + 24

(↓) alt + 25

( →) alt + 26

( ←) alt + 27

(↔) alt + 29

Bu tuşlamadaki rakamları num lock tuşları alanından seçmeniz gerekiyor.

Ok işaretleri Windows 10, 8, 7 ve Mac klavyelerin tamamında aynı şekilde yapılır.

1- (↑) / Yukarı Ok İşareti

Yukarı ok işareti yapmak için önce ''alt'' tuşuna, sonra ise sırasıyla 2 ve 4 tuşlarına basılmalıdır.

2- (→) İleri Ok İşareti

Tüm bilgisayar klavyelerinde ileri ok işaretini yapabilmek için önce ''alt'' sonra 2 ve 6 tuşlarına basmak yeterlidir.

3- (←) Geri Ok İşareti

Önce ''alt'' sonra 2 ve 7 tuşları

4- (↓) Aşağı Ok İşareti

Önce ''alt'' sonra 2 ve 5 tuşları

Not: Bilindiği üzere tüm klavyelerin hem üst hem de sağ kısmında numaralar yer alır. Klavyelerde ok işaretlerinin kısa yolu num lockta yani klavyenin sağ kısmında yer alan numaralarla yapılır.

Bilgisayar Klavyesi ile Ok İşareti Yapımı ve Kopyalama

Klavye kısa yolları ile yapılan ok işaretleri ctrl + c tuşları ile kopyalanıp akabinde ctrl + x tuşları ile yapıştırılabilir.







