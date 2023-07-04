Klavyede dolar işareti yapma
Klavyede dolar işareti genellikle finansal konularla işi olan kişilerin en çok kullandığı semboller arasında yer alıyor. Peki dolar işareti nasıl yapılır? İşte detaylar.
Windows işletim sisteminde dolar işareti nasıl yapılır?
Windows işletim sistemi kullanıcıları için, dolar işaretini klavyede yapmak oldukça kolaydır. Bunun için, klavyede “Alt gr” tuşuna basılırken “4” tuşuna basmak yeterlidir. Uyaralım, eğer klavyeniz başka bir dil düzenine sahipse, dolar işaretini yapmak için farklı bir tuş kombinasyonu kullanmanız gerekebilir.
Mac işletim sisteminde nasıl yapılır?
MacOS kullanıcıları için, dolar işareti yapmak için “Shift” tuşuna basılırken “4” tuşuna basmak gerekir. Yine uyaralım, başka bir dil düzenine sahipseniz, farklı bir tuş kombinasyonu kullanmanız gerekebilir. Örneğin İngilizce klavyede bu durum ”Shift” + ”5” şeklinde oluyor.
Mobil cihazlarda nasıl yapılır?
Mobil cihazlarda ise dolar işareti yapmak diğerlerinden bile kolaydır. iOS cihazlarda klavyede yer alan ‘$’ işaretine dokunarak kolayca kullanabilirsiniz. Android cihazlarda ise ‘Shift’ + ‘4’ tuşlarına birlikte basarak dolar işaretini yapabilirsiniz.