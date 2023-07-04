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Klavyede dolar işareti nasıl yapılır?

Klavyede dolar işareti, genellikle bilgisayar başında çalışan ve hesaplama işleriyle uğraşan kişiler tarafından kullanılıyor. İşletim sistemlerine göre değişiklik gösteren dolar işareti Windows’ta farklı Mac işletim sisteminde farklı şekilde yapılmaktadır. Klavye markalarına göre de yapılışı değişiklik gösteren dolar işaretinin bütün yapılışlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Klavyede dolar işareti nasıl yapılır? İşte detaylar.

18:02 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Klavyede dolar işareti yapma

Klavyede dolar işareti yapma

Klavyede dolar işareti genellikle finansal konularla işi olan kişilerin en çok kullandığı semboller arasında yer alıyor. Peki dolar işareti nasıl yapılır? İşte detaylar.

Windows işletim sisteminde dolar işareti nasıl yapılır?

Windows işletim sistemi kullanıcıları için, dolar işaretini klavyede yapmak oldukça kolaydır. Bunun için, klavyede “Alt gr” tuşuna basılırken “4” tuşuna basmak yeterlidir. Uyaralım, eğer klavyeniz başka bir dil düzenine sahipse, dolar işaretini yapmak için farklı bir tuş kombinasyonu kullanmanız gerekebilir.

Mac işletim sisteminde nasıl yapılır?

MacOS kullanıcıları için, dolar işareti yapmak için “Shift” tuşuna basılırken “4” tuşuna basmak gerekir. Yine uyaralım, başka bir dil düzenine sahipseniz, farklı bir tuş kombinasyonu kullanmanız gerekebilir. Örneğin İngilizce klavyede bu durum ”Shift” + ”5” şeklinde oluyor.

Mobil cihazlarda nasıl yapılır?

Mobil cihazlarda ise dolar işareti yapmak diğerlerinden bile kolaydır. iOS cihazlarda klavyede yer alan ‘$’ işaretine dokunarak kolayca kullanabilirsiniz. Android cihazlarda ise ‘Shift’ + ‘4’ tuşlarına birlikte basarak dolar işaretini yapabilirsiniz.




#Windows
#Mac
#dolar
#klavye sembolleri
1 saat önce
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Klavyede dolar işareti nasıl yapılır?