Microsoft Excel ve Word günlük hayatta birçok işimizi kolaylaştıran oldukça popüler bir sözcük işlemci programı. Matematik işlemlerini düzenli ve hızlı bir şekilde yapan bu programları kullanmak bazen karmaşık gelebiliyor. Peki Word'de metre kare (m²) nasıl yazılır? Sizlere bu yazımızda hem Microsoft Word’de hem de diğer bütün metin düzenleme programlarında metrekare işaretinin nasıl yapıldığını en kolay bir şekilde anlatacağız. İşte detaylar.