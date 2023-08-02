|
Özgün

Klavyede et işareti nasıl yapılır?

‘Klavyede et işareti (@) nasıl yapılır?’ sorusu genellikle e-posta adresine girmek isteyen birçok kişi tarafından araştırılıyor. Klavyede en sık kullanılan işaretlerden ‘@’ işareti gerek klavye farklılığı gerek işletim sistemi farklılığı sebebiyle kullanıcılar tarafından yapılamıyor. Sosyal medyada ve e-mail adreslerine girişte ihtiyaç duyulan et işaretini yapmanın yollarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki klavyede et işareti nasıl yapılır? İşte detaylar.

16:17 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Klavyede et işareti nasıl yapılır?

Klavyede et işareti nasıl yapılır?

Et işareti, farklı klavye düzenlerinde benzer şekilde yer almaktadır. Birçok kullanıcı klavyede @ yapamıyorum sorunundan şikayetçi. Bunun sebepleri arasında işletim sistemi farkı ve klavye model farkları bulunuyor. Peki, klavyede et işareti nasıl yapılır? İşte sorunun cevabı.

KLAVYEDE ET İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Windows bilgisayarda et işareti yapma kısayolu

Windows Q klavyede et işareti (@), Alt gr + Q tuşlarına aynı anda basılarak yapılabilir. Windows F klavyede ise Alt gr + F tuşlarına aynı anda basılarak at işareti (@) yapılabilir.

Mac bilgisayarda et işareti yapma kısayolu

Mac'te @ işareti, Alt (option) + Q tuşlarına aynı anda basılarak yapılır.

EKRAN KLAVYESİ NASIL AÇILIR?

Klavyeniz bozulduğunda veya klavyede bulamadığınız işaretlere ulaşmak için ekran klavyesini kullanabiliriz. İşte windows bilgisayarlarda ekran klavyesi açma adımları;

Adım #1:
Başlat menüsünü açın,
Adım #2:
Tüm Programlar seçeneğine tıklayın,
Adım #3:
Erişim Kolaylığı sekmesine girin,
Adım #4:
Ekran Klavyesi’ne tıklayın.


#klavye
#windows
#mac
#@ işareti
#ekran klavyesi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Defne yapağını yakarsanız bakın neler oluyor! Mucizevi sır karşısında donup kalacaksınız