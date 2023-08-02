Klavyede et işareti nasıl yapılır?
Et işareti, farklı klavye düzenlerinde benzer şekilde yer almaktadır. Birçok kullanıcı klavyede @ yapamıyorum sorunundan şikayetçi. Bunun sebepleri arasında işletim sistemi farkı ve klavye model farkları bulunuyor. Peki, klavyede et işareti nasıl yapılır? İşte sorunun cevabı.
KLAVYEDE ET İŞARETİ NASIL YAPILIR?
Windows bilgisayarda et işareti yapma kısayolu
Windows Q klavyede et işareti (@), Alt gr + Q tuşlarına aynı anda basılarak yapılabilir. Windows F klavyede ise Alt gr + F tuşlarına aynı anda basılarak at işareti (@) yapılabilir.
Mac bilgisayarda et işareti yapma kısayolu
Mac'te @ işareti, Alt (option) + Q tuşlarına aynı anda basılarak yapılır.
EKRAN KLAVYESİ NASIL AÇILIR?
Klavyeniz bozulduğunda veya klavyede bulamadığınız işaretlere ulaşmak için ekran klavyesini kullanabiliriz. İşte windows bilgisayarlarda ekran klavyesi açma adımları;