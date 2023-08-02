Klavyede dolar işareti, genellikle bilgisayar başında çalışan ve hesaplama işleriyle uğraşan kişiler tarafından kullanılıyor. İşletim sistemlerine göre değişiklik gösteren dolar işareti Windows’ta farklı Mac işletim sisteminde farklı şekilde yapılmaktadır. Klavye markalarına göre de yapılışı değişiklik gösteren dolar işaretinin bütün yapılışlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Klavyede dolar işareti nasıl yapılır? İşte detaylar.