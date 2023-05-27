Depremzede kız çocuğunu ‘başörtülü’ olduğu için okula almayan İsmail Samur hakkında mahkemeden skandal karar: Hakim kendisiyle çelişerek beraat verdi

Depremzede kız çocuğunu ‘başörtülü’ olduğu için okula almayan İsmail Samur hakkında mahkemeden skandal karar: Hakim kendiyle çelişti beraat verdi
Âsrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’dan Eskişehir’e gelen depremzede aile, kız çocuğunu kaldıkları evin yakınında bulunan Özel Çağdaş Okulu’na kaydettirmek istediklerinde 28 Şubat zihniyetine sahip bir müdür ile karşı karşıya kaldı. Başörtülü olduğu için okula alınmayan 9. sınıf öğrencisi T.İ. henüz depremin psikolojik etkilerini atlatamamışken okul yönetiminin tavrı ile ikinci şoku yaşadı.
Yaşanan olayın kamuoyunda büyük yankı bulmasının ardından öğrenciyi başörtüsü nedeniyle okula kaydetmeyen müdür İsmail Samur hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
- Kız çocuğu T.İ., kardeşi ile birlikte özel okula kayıt için gittikleri günü şöyle anlatmıştı: "Okul müdürü İsmail Samur'un odasının kapısı açıktı, kapıdan içeri girerken müdür bana hitaben 'böyle mi içeri gireceksin?' dedi. Ben okul kıyafeti olarak anladım ve müdüre 'kayıt yaptıktan sonra formamı giyerim' dedim. Müdür 'formayı değil başındaki başörtüyü söylüyorum' dedi. Daha sonra beni bu şekilde okula kayıt edemeyeceğini söyledi. 'Başındakini çıkarsan ne olur? Okula girerken çıkartırsın, okuldan çıkarken de geri takarsın' dedi. 'Neden başörtümü çıkarayım', deyince müdür bana 'ben beş vakit namazımı kılıyorum. Eşim de namaz kılar.Okulun öğrencileri içinde kapalı öğrenci yok, velilerin içinde de kapalı yok, öğretmenlerin içinde de kapalı yok. Bir tek hizmetlilerin birkaçı ve mutfakta çalışan birkaç kişi kapalı. Onlar da çok fazla gözükmüyor.' dedi.Ben ve ağabeyim kalkarken müdür bizim oturmamızı istedi. Daha sonra müdür 'seni bırakmayacağım güzel yüzlü kızım' diyerek beni başka bir okula yönlendireceğini söyleyip telefon görüşmesi yaptı. Arkadaşı olduğu kişi ile telefonda 'senin okulunda kapalı öğrenci var mı?' diye sordu. Karşı tarafın ne cevap verdiğini duymadım. Daha sonra bize dönerek 'yarın sizi okula kahvaltı için bekliyorlar' dedi. Okulun ismini söyledi ancak hatırlamıyorum. Müdür daha sonra bize kartını verdi. Ağabeyimle okuldan ayrıldık. Okul müdüründen davacı ve şikayetçiyim."
Hakimden ayrıştırıcı karar
Müdürün yargılandığı dosyanın karar duruşması görüldü. Hakim; küçük kız çocuğunun ‘sırf’ başörtülü olduğu için okula alınmadığını kabul etmesine rağmen müdür ve çocuk arasında geçen ‘ancak başörtüsünü çıkarırsa okula alınabileceği’ konuşmasının, toplum içinde rencide edici bir şekilde gerçekleşmediğini öne sürerek ve bu diyaloğun olumlayarak ‘nasihat’ olarak tanımlanabileceğini söyledi.
Garabet bir karar ile hakim tarafından beraat ettirilen Müdür İsmail Samur, ‘kendi ailesinde de başörtülü insanların olduğunu’ ileri sürerek savunmasını yaptı.
Müdüre beraat edeceği önceden söylendi mi?
Savcı, İsmail Samur’un delilleriyle birlikte cezalandırılması yönünde talepte bulunurken, müdür Samur’un hakimin beraat kararından önceden haberi varmışcasına karşı beyanda bulunarak yazılı savunma vermek için süre istememesi dikkat çekti.
Hakimin her sözü garabet içinde
Kararını açıklarken talihsiz ifadelerini sürdüren hakim; Özel Çağdaş Okulu’nun Eskişehir’de sol görüşlü liberaller tarafından tercih edildiğini, muhafazakar ailelerin çocuklarının ‘zaten’ gitmediği bir okul olduğunu, gittikleri takdirde bu okulda ‘akran zorbalığına’ maruz kalabileceklerini belirterek, hiçbir öğrencinin dini, ırkı, siyasi görüşü ve görünüşü sebebiyle herhangi bir okuldan dışlanamayacağını görmezden geldi.
Mahkeme heyeti TCK 122'den bihaber mi?
Kız çocuğunun ‘sırf başörtülü olduğu gerekçesiyle’ Müdür İsmail Samur tarafından okula kaydının yaptırılmadığı mahkemece tespit edilmiş ve kabul edilmiş olmasına rağmen, mağdur çocuğun açıkça ayrımcılığa uğraması TCK 122. Maddesinde düzenlenen “nefret ve ayrımcılık” suçuna dahil olduğu bilinmektedir.