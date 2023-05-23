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Muhafazakarlar her gün bir başka lince maruz kalıyor: 28 Şubat zihniyetli işletmeci çarşaflı kadınları kovdu

Takkeli ve şalvarlı olduğu için metroda saldırıya uğrayan gencin ardından şimdi de İstanbul Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'ne oturmak isteyen çarşaflı kadınlar, işletmecinin sözlü saldırısına maruz kaldı. 28 Şubat dönemini hatırlatan o görüntülerde; kadınlar dükkan sahibinin yanlarına gelip ''Kalkın buradan, gidin! Hadi!" diye bağırmasıyla neye uğradıklarına şaşırırken, "Terbiyesiz, gidiyoruz zaten" ifadeleriyle karşılık verdi.

14:48 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Asude Çay Evi'nde tesettürlü kadınlar sözlü saldırıya maruz kalarak işletmeden kovuldu

Asude Çay Evi'nde tesettürlü kadınlar sözlü saldırıya maruz kalarak işletmeden kovuldu

Seçimlere sayılı günler kala muhalefetin hedef gösterdiği muhafazakar vatandaşlar toplumun hemen hemen her alanında lince maruz kalıyor. Geçtiğimiz günlerde de Güngören Merter Metrosu’nda bir şahıs, takke ve şalvarlı gence sözlü tacizde bulunup saldırıda bulunmuştu. Şüphelinin, İ.E.O. ve A.S.O.’ya “Defol git, Türkiye’den git” diye bağırıp yumruk sallamasıyla çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmıştı. 18 Mayıs’ta yakalanarak gözaltına alınan şahıs, “Kasten yaralama, tehdit, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve aşağılama” suçlarından adliyeye sevk edilerek adli makamlarca serbest bırakıldı.


Seçimler öncesi İstanbul'da alçak provokasyon: Muhafazakar gençlere küfür ve yumruklu 'Türkiye'den gideceksiniz' tehdidi
Seçimler öncesi İstanbul'da alçak provokasyon: Muhafazakar gençlere küfür ve yumruklu 'Türkiye'den gideceksiniz' tehdidi

Türkiye, bugün cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek oldukça kritik bir seçim için sandık başına gidecek. Muhalefet temsilcileri tarafından son dönemde nefret objesi haline getirilen muhafazakar vatandaşlara yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Atatürk Havalimanı-Yenikapı Metrosu'nda çekilen görüntülerde bir kişi, giyim kuşamları nedeniyle hedef aldığı gençlere, "Seni istemiyorum, Türkiye’den gideceksin. Benden başka bunların gitmesini isteyen bir Türk yok mu?" diyerek hakaret etti. Bununla da yetinmeyen zanlı, gençlerden birisine yumrukla saldırınca gördüğü karşılıkla yere serildi. Saldırıya uğrayanların da Türk olduğu belirtilirken o anlar, diğer vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.



Şimdi de çarşaflı kadınlara 'sözlü' saldırı


Arkadaşlarıyla Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'ne oturmak isteyen tesettürlü genç kadın, işletme sahibinin yanlarına gelip
''Kalkın buradan, gidin! Hadi!"
diye bağırmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Yaşananlar karşısında olay yerinde bulunan polisin tepki vermemesi dikkat çekti.


Kadınların maruz kaldığı olayın işletme sahibi şahsın ilk vukuatı da değil. Çocukları azarlama, cumhurbaşkanına hakaret, kadınları karşı kötü muamele gibi çevredeki vatandaşların rahatsız olduğu birçok davranış içinde olduğu öğrenildi.



Sosyal medyada da bir Twitter kullanıcısının, işletmecinin sigortasız eleman çalıştırdığını iddia ettiği ve SGK'ya ihbarda bulunduğu paylaşımı dikkat çekti.



Asude Çay Evi'nin içinden bir köşe

Kuzguncuk Perihan Abla Sokağı'nda bulunan Asude Çay Evi'nin dış görünümü

#Asude Çay Evi
#Tesettürlü kadınlar
#Sözlü saldırı
#28 Şubat
#Üsküdar
#Kuzguncuk
#Perihan Abla Sokak
1 gün önce
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