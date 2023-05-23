Muhafazakarlar her gün bir başka lince maruz kalıyor: 28 Şubat zihniyetli işletmeci çarşaflı kadınları kovdu

Asude Çay Evi'nde tesettürlü kadınlar sözlü saldırıya maruz kalarak işletmeden kovuldu
Seçimlere sayılı günler kala muhalefetin hedef gösterdiği muhafazakar vatandaşlar toplumun hemen hemen her alanında lince maruz kalıyor. Geçtiğimiz günlerde de Güngören Merter Metrosu’nda bir şahıs, takke ve şalvarlı gence sözlü tacizde bulunup saldırıda bulunmuştu. Şüphelinin, İ.E.O. ve A.S.O.’ya “Defol git, Türkiye’den git” diye bağırıp yumruk sallamasıyla çıkan kavgayı diğer yolcular ayırmıştı. 18 Mayıs’ta yakalanarak gözaltına alınan şahıs, “Kasten yaralama, tehdit, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve aşağılama” suçlarından adliyeye sevk edilerek adli makamlarca serbest bırakıldı.
Şimdi de çarşaflı kadınlara 'sözlü' saldırı
Kadınların maruz kaldığı olayın işletme sahibi şahsın ilk vukuatı da değil. Çocukları azarlama, cumhurbaşkanına hakaret, kadınları karşı kötü muamele gibi çevredeki vatandaşların rahatsız olduğu birçok davranış içinde olduğu öğrenildi.
Sosyal medyada da bir Twitter kullanıcısının, işletmecinin sigortasız eleman çalıştırdığını iddia ettiği ve SGK'ya ihbarda bulunduğu paylaşımı dikkat çekti.