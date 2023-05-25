Tekirdağ’da bir anaokulu öğretmeni başvurduğu iki özel okuldan başörtülü olduğu gerekçesiyle ret cevabı aldı

Tekirdağ’da yaşayan okul öncesi öğretmeni S.D. başvurduğu iki özel anaokuluna başörtülü olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi. S.D. okullardan birinden açık açık diğerinden imalı sorularla ret cevabı aldığını anlattı.

Dökmen’den ‘Başörtülü öğretmen almayın’ talimatı

S.D’nin başvurduğu okullardan ilki daha önce "Başörtülü psikolog olamaz" açıklamasıyla tepkilere neden olan Psikolog Üstün Dökmen’in sahibi olduğu Küçük Şeyler Anaokulu. S.D. ile görüşen okul müdürü Hamdiye Yurdan, gerekçe olarak başörtüsü takan bir kişinin hangi partiye oy verdiğinin belli olmasını gösterdi. Üstün Dökmen’in, kurum yöneticilerine ‘tesettürlü öğretmen çalıştırmayın’ şeklinde direktif verdiğini belirten Hamdiye Yurdan, kendinin bu düşüncede olmadığını fakat Dökmen’in bu konuda kesin talimatı olduğunu vurguladı. Okul müdürü Yurdan S.D’ye başvurusunun Dökmen’in başörtüsü talimatı nedeniyle olumsuz olacağını söyledi.

Hamdiye Yurdan ve Üstün Dökmen

Okul kadrosunda hiç başörtülü yok

Başörtülülerin mesleki kariyerine karşı tavır sergileyen Dökmen'in sahibi olduğu okulların kadrosuna bakıldığında da S.D. öğretmenin anlattıkları destekleniyor. Dökmen'in okullarında hiç başörtülü öğretmen olmaması dikkat çekiyor.

Aynı gün ikinci okuldan başörtüsü reddi

S.D’nin başvurduğu ve yine başörtülü olduğu gerekçesiyle ret cevabı aldığı Tekirdağ’daki bir diğer anaokulu Neşe Erberk Anaokulu. Bu okulun sahibi de tanıdık bir isim, eski manken ve mankenlik ajansı sahibi Neşe Erberk.

“Tesettürlü çalışmak zor olmaz mı” sorusu

S.D.’nin Erberk Anaokulu’na başvurusu Dökmen’in okulundaki gibi açık açık reddedilmemiş. Ancak sorular ilginç sorularla başörtüsüne karşı oldukları imasında bulunuldu. Neşe Erbek Anaokul yöneticileri S.D’ye "Tesettürlü olarak nasıl çalışacaksınız”, “Sizin için zor olmaz mı giyim açısından" şeklinde rencide edici sorular yöneltti. S.D. de 5 senelik meslek hayatında başörtülü çalışmanın kendine hiçbir olumsuzluğa neden olmadığının altını çizdi.

“İki kurumdan çıkınca ağladım”

S.D. başvurular sonrası hissettiklerini şöyle dile getirdi: Başvurduğum ilk 2 kurumdu. Bu şekilde rencide olduğum bir görüşme yapacağımı hiç düşünmezdim. Ağladım. Vallahi çıkınca hala bu muameleyle karşılaşmak beni eskilere götürdü. Okurken de zorluklarla okudum çünkü.

CV’ye değil başörtüsüne baktılar