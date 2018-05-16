16 Mayıs Ankara sahur ve iftar vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara için 2018 iftar ve sahur vakitlerini açıkladı.

Müslümanlar için farklı bir maneviyatı ve anlamı olan Ramazan için ilk oruç bu akşam açılacak. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenlerin merak ettiği sahur ve iftar vakitleri Diyanet tarafından açıklandı. Peki, Ankara'da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak?

Ankara Sahur ve iftar vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın birinci günü 16 Mayıs çarşamba gecesi itibariyle Ankara'de sahur vakti

03:42'de bitecek ve Ankara'da yaşayanlar 20:04'de iftar yapacak.

2018 Ankara İmsakiyesi

İl il sahur ve iftar vakitleri

Kadir gecesi ne zaman?

Diyanet, Ramazan ayının başlangıç tarihini açıklamasının ardından gözler Kadir Gecesine çevrildi. Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlarımızın Kadir Gecesini bugün ihya edecek.

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RAMAZAN 16 Mayıs Gaziantep sahur ve iftar vakti