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RAMAZAN HABERLERİ

Denize girmek orucu bozar mı?

Denize girmek orucu bozar mı?

Ramazan’ı sıcak bölgelerde karşılayanlar ve turistik yerlerde yaşayıp da serinlemek için denize girmeyi düşünenler, dikkat! Denize girmek orucu bozar mı? Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Diyanet İşleri, bu hususta dikkatli olunması ve orucu riske atmamaları konusunda uyarıyor. Denize girmekle oruç bozulur mu? başlığı altında cevaplayan Diyanet, oruçlu iken denize girmekten kaçınmak gerektiğini söyledi.

Yeni Şafak
Denize girmenin orucu bozmadığını söyleyen Diyanet, dikkatli olmak gerektiğinden bahsediyor.
Denize girmenin orucu bozmadığını söyleyen Diyanet, dikkatli olmak gerektiğinden bahsediyor.

Ramazan ayının son yıllarda sıcak zamanlara denk gelmesiyle her yıl sık sık gündemde olan Denize girmek orucu bozar mı? sorusu bu yıl da soruldu. Ramazan ayında sağlığımız için sıcaklardan korunmak kadar denizden de sakınmak en iyisi olacak. Denize girmenin orucu bozmadığını söyleyen Diyanet, şu açıklamalarda bulundu.

Denize girmek orucu bozar mı?

Ağız ve burundan su kaçırmamak kaydıyla denize girmekle oruç bozulmaz. Fakat denize giren kimse, yüzme esnasında gelen dalgalar karşısında veya başka bir şekilde su yutabilir. Bu itibarla oruçlu iken denize girmekten kaçınmak daha ihtiyatlıdır.

  • Daha detaylı bahsetmek gerekirse,
  • Oruçluyken denize girmek ağızdan mideye veya burundan genze su kaçırmamak şartıyla denize girmek orucu bozmaz.
  • Banyo yapmak ve duş almak da orucu bozmayan şeylerdir. Denizde, havuzda ya da banyoda yıkanmak, boğaza su kaçmadığı sürece orucu bozmaz.
  • Burundan genze ya da ağızdan mideye su kaçması ise orucu bozar.
  • Bu durumda genze veya mideye su kaçmadan yüzmek mümkünse oruç için bir mahsur yoktur.
  • Denize giren kişi yüzerken veya başını suya daldırdığında genzine ya da boğazına su kaçarsa orucu bozulmuş olur.

Oruç İbadetinin Hikmet ve Faydaları

Allah'ın emir ve yasakları elbette ki kulların iyiliği içindir. İslâm bilginleri, bütün hükümlerin insanların yararlarını gerçekleştirme amacına yönelik olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Allah'ın yapılmasını istediği şeylerde kullar için çok büyük faydalar, yasakladığı şeylerde ise büyük zararlar bulunduğu inkar edilemez bir gerçektir.

İslâmi öğretinin kendilerine yüklediği görev gereği İslâm âlimleri çeşitli ibadetlerin yarar ve hikmetleri konusunda öteden beri kafa yormuş, bunların kişisel pratik yararlarından çok, insan nefsinin arındırılması ve yükseltilmesi yolunda fonksiyonel hâle getirilmesine çalışmışlardır.

Bu bağlamda kulların yapmakla yükümlü tutulduğu ibadetlerin sağladığı bazı faydalar ya da hikmetler tespit edilebildiği gibi, bu faydaların veya gerçekleştirilmek istenen amaçların tamamının tespit edilemediği de bir hakikattir.

Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takvaya eriştirmektir. Bu bizzat Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı…" (Bakara, 2,/183) şeklinde ifade edilmektedir.

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