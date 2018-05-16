Orucu bozan şeyler nelerdir? Orucu bozan şeyler nelerdir? On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle birlikte gün içerisindeki alışkanlıklarımızda da değişiklikler oldu. Durum böyleyken “Orucu bozan şeyler nelerdi?” sorusu tekrar gündeme geldi. Konuyla ilgili gerekli hatırlatmaları yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşları bazı konularda uyardı. İşte “orucu bozan şeyler nelerdir?” sorusunun cevabı.

16 Mayıs 2018, 12:34 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018, 12:51 Yeni Şafak