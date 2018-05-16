RamazanGöz damlası orucu bozar mı?
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RAMAZAN HABERLERİ

Göz damlası ve burun damlası orucu bozar mı?

Göz damlası orucu bozar mı?

Göz damlası ve burun damlası kullanan birçok kişi Ramazan ayının gelmesiyle birlikte “Göz damlası orucu bozar mı?” ve “Burun damlası orucu bozar mı?” sorusunun cevabını aramaya başladı. Akıllarında soru işareti olan vatandaşlar soluğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sayfasında aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan konuyla ilgili resmi açıklama gecikmedi.

Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yanıt gecikmedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yanıt gecikmedi.

Oruç tutmak isteyen fakat göz damlası kullanan binlerce hasta “Göz damlası orucu bozar mı?” diye düşünmeye başladı. Ramazan-ı şerifin bereketinden mahrum kalmak istemeyen hastalar konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı’na taşıdı. Diyanet’in resmi internet sayfasında yapılan açıklamaya göre;

  • Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî’, II, 98).

Akıllara gelen başka bir soruysa “Kulak damlası orucu bozar mı? ” oldu. Bu konu ile ilgili de açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı şu açıklamalar da bulundu,

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.

  • Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 367, 376).

Burun damlası orucu bozar mı?

Ayrıca burun damlası kullananlar içinde açıklama yapan Diyanet İşler Başkanlığı, resmi internet adresin şu şekilde cevap verdi. Buna göre;

  • Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan ( ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).

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