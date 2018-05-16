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RAMAZAN HABERLERİ

Diş fırçalamak orucu bozar mı?

Diş fırçalamak orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte merak edilen sorulardan birisi de ''Diş fırçalamak orucu bozar mı?'' oldu. Diş fırçalamanın dikkatli olunması halinde orucu bozmayacağına dair açıklama Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Merak eden vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ''Diş fırçalamak orucu bozar mı?'' sorusuna verdiği resmi açıklama.

Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili açıklamayı yaptı.
Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili açıklamayı yaptı.

Açlık ve susuzluktan dolayı gün içerisinde yaşanacak ağız kokusu ve hijyene dikkat etmek isteyen vatandaşların akıllarına direkt ''diş fırçalamak orucu bozar mı?'' sorusu oldu. Diş fırçalama esnasında kullanılan macunun ve suyun orucu etkileyip etkilemediğini merak edenler için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya ilişkin resmi açıklama geldi. İşte o açıklama.

  • Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Diyanet’in yaptığı açıklama çerçevesinde dişlerimizi fırçalayarak hem orucumuzu bozmamış oluruz hem de ağız hijyenimizi sağlamış oluruz.

Çürüklere dikkat

Uzmanlar ayrıca çürükler konusunda da uyarıyor. Ağız içerisinde çok çeşit bakterilerin yaşadığını belirten uzmanlar, iftar ve sahur sofralarında yiyeceğimiz tatlıların diş çürüklerini hızlandıracağını ve bu yüzden yemekten hemen sonra dişleri fırçalayarak diş ve diş eti sorunlarının önüne geçebileceğimizi söylüyor.

Ayrıca iftar ve sahur arasında gerekli su tüketiminizi yaparak, ağız içerisinde oluşması muhtemel bakterilerin de önüne geçebilirsiniz. Eğer bir diş hastalığı şikayetiniz varsa hemen bir diş hekimine muayene olarak ilerleyen diş sorunlarının da önüne geçilmiş olacaktır.

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