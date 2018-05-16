RamazanKalp hastası oruç tutabilir mi?
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RAMAZAN HABERLERİ

Kalp hastası oruç tutabilir mi?

Kalp hastası oruç tutabilir mi?

Oruç tutarken beslenme ve uyku düzeninde meydana gelen değişiklikler kalp hastalarının durumunu etkileyebilmektedir. Bu nedenle oruç tutmak isteyen kalp hastaları öncelikle doktorlarına danışmalıdırlar. Peki Kalp hastası oruç tutabilir mi? İşte detaylar...

Yeni Şafak
Bol yağlı, kalorili ve hızlı yenilen iftar yemeklerinden sonra kalp krizi yaşanabiliyor.
Bol yağlı, kalorili ve hızlı yenilen iftar yemeklerinden sonra kalp krizi yaşanabiliyor.

Kalpteki sorundan kasıt, kalp hastalığıdır. Bazı kurallara uyulduğunda oruç tutmak, kalp hastalığını olumsuz yönde etkilememekte ve ani krizlere yol açmamaktadır.

Ancak, iftarda aşırı miktarda, yağlı, kalorili yemek tüketimi, gündüz içilemeyen sigaraların iftar sonrası ardı ardına içilmesi hastalar için risk faktörleridir. Ramazan ayında hastanelerin acil servislerine, iftar ile sahur arasında tokluk süresinde başvuru olmaktadır. Eğer, iftarda kısa sürede aşırı yemek alışkanlığı olmazsa, ramazanda kalp krizleri büyük ölçüde azalacaktır.

Kalp hastalarının hepsi oruç tutabilir mi?

Koroner kalp hastalığı tedavi edilmemiş kişiler için oruç tutmak risklidir. Özellikle bol yağlı, kalorili ve hızlı yenilen iftar yemeklerinden sonra bu hastaların kalp krizi geçirme riskleri yüksektir.

Koroner damarların tıkanmasına bağlı enfarktüs, yıllarca iyi tedavi edilmemiş yüksek tansiyonun kalp kasını yorması sonucu kalp büyümesi, tedavisi zamanında yapılmamış kalp kapağı hastalıkları veya kalp kasının hastalığı gibi nedenlerin yol açtığı kalp yetersizliği varsa, hastalar ilaç kullansalar bile oruç tutamazlar.

Ancak kontrol altında olmayan kalp hastaları ile son 1 ay içinde:

1) Kalp krizi geçirmiş

2) Koroner damarlarına stent takılmış

3) Bypass ameliyatı olmuş

4) Kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatıp çıkmış hastalar oruç tutmamalıdır. Ayrıca kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalar, ilaçlarını belirli saatlerde ve belirli bir diyet programı çerçevesinde almaları gerektiği için oruç tutamazlar.

Kalp hastaları oruç tutarken dikkat etmesi gereken konular

1) Ramazan ayı süresince yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir.

2) Ramazan ayında öğünler; sahur ve iftarda iki ana öğün ile iftardan sonra 1-1.5 saat aralıklarla iki ara öğün şeklinde düzenlenmelidir.

3) Hastalar iftarda çok hızlı bir şekilde yemek yememelidir. Bu durum kalp ve damar sistemini olumsuz etkiler. Bir tabak yemek yedikten sonra en az 10-15 dakika yemeğe ara verilmelidir.

4) Hastalar günlük hayatlarında dikkat ettikleri tuz ve su alımı kısıtlamalarına aynı şekilde devam etmelidir.

5) Ramazan ayında yemeklerin pişirme yöntemleri de çok önemlidir. Özellikle ızgara, haşlama ve fırında yapılan yemekler tercih edilmeli, kavrulmuş, tütsülenmiş ve kızartılmış besinlerden uzak durulmalıdır.

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