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RAMAZAN HABERLERİ

​İğne yaptırmak orucu bozar mı?

İğne yaptırmak orucu bozar mı?

Hasta olup da oruç tutmak isteyen binlerce Müslüman, bu kez de “iğne yaptırmak orucu bozar mı?” sorusuna yanıt aradı. Gün içerisinde insülin iğnesi ya da başka iğneleri kullanmak zorunda kalan hastalar, konuyla ilgili olarak Diyanet’e danıştı. İğne yaptırmak orucu bozar mı? sorusuna dair yanıt gecikmedi.

Yeni Şafak
Diyanet'ten oruç tutmak isteyen fakat iğne yaptıran hastalar için cevap geldi.
Diyanet'ten oruç tutmak isteyen fakat iğne yaptıran hastalar için cevap geldi.

Müslüman âleminin büyük bir mutlulukla karşıladığı Ramazan’ı Şerif ayı geldi çattı. Fakat bazılarımızın yüreği hala buruk. Hasta oldukları için iğne yaptırmak zorunda olan ve bir yandan da oruç tutmak isteyen binlerce Müslüman, soluğu Diyanet İşleri Başkanlığının internet adresinde aldı. Konuyla ilgili olarak İğne yaptırmak orucu bozar mı? başlığı altında soruyu cevaplayan Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili şunları açıkladı;

Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucu bozar mı?

  • Oruç; yemek, içmek ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.
  • Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur.
  • Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı ayrıca şeker hastalarını da yakın ilgilendirecek bir açıklamada bulundu. Ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan’da oruç tutmayabilir diyen Diyanet İşleri Başkanlığı şöyle devam etti,

  • İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır.
  • Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).
  • Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.

  • Diğer yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan’da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.

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