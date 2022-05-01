Ramazan Bakan Kasapoğlu gençlere iftar hazırladı
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RAMAZAN HABERLERİ

Bakan Kasapoğlu gençlere iftar hazırladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu kez 81 ilden gelen gençleri iftarda ağırladı. Türkiye’nin ünlü şeflerinden Türev Uludağ ile mutfağa girerek iftar menüsü hazırlayan Kasapoğlu, öğrencilere servisi de kendi elleriyle yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kasapoğlu gençlere iftar hazırladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Ramazan ayı boyunca bakanlık yurtlarında kalan öğrencilerin iftar sofralarına konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu kez 81 ilden gelen gençleri iftarda ağırladı. Türkiye’nin ünlü şeflerinden Türev Uludağ ile mutfağa girerek iftar menüsü hazırlayan Kasapoğlu, öğrencilere servisi de kendi elleriyle yaptı. Kasapoğlu, geride kalan günlerde sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla gençleri iftara davet etmişti. Bakan Kasapoğlu, 81 ilden belirlenen 250 genci Cevizlibağ Atatürk Yurdu’nda verdiği iftarda misafir etti. İftarda gençlere hitap eden Bakan Kasapoğlu, “Sizlerle ramazanın ilk gününden beri illerde buluştuk. Sizler bizi misafir ettiniz, bu kez biz de sizleri misafir edelim dedik ve mutfağa girerek, sizler için yemekler hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir.” dedi.

GENÇLİK BULUŞMASI

Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu buluşmaya ‘gençlik buluşması’ dedik. 81 ilden gelen arkadaşlarımızla yeni açılan bu yurdumuzda... Biliyorsunuz bu yurt, Cevizlibağ Atatürk Yurdumuz en büyük yurtlarımızdan biri. Ama bu bloğu yeni açtık. Buluşmayı da burada gerçekleştiriyoruz. Var olun arkadaşlar, iyi ki geldiniz.”

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