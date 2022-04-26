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POLİTİKA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Gümülcine'de

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gümülcine Türk Gençler Birliğinde soydaş spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Batı Trakyalı soydaşlarla birlikte iftar yapan Bakan Kasapoğlu, “Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimizin varlığı, onların bizlerle irtibatı bize her zaman heyecan ve güç veriyor.” dedi.

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Haber Merkezi Diğer
​Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Gümülcinede
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Batı Trakya'da soydaşlarıyla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Gümülcine Seçilmiş Müftülüğünün ortak düzenlediği iftar programına katılmak üzere Gümülcine'ye geldi. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile görüştü. Buradaki temaslarının ardından Batı Trakya davasının sembol ismi Dr. Sadık Ahmet'in, Kahveci Mezarlığında bulunan kabrini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu merhumun kabri başında dua etti.

Bakan Kasapoğlu Batı Trakya soydaşlarıyla iftar sofrasında buluştu

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Gümülcine Seçilmiş Müftülüğünün ortak düzenlediği iftar programına katıldı. İftar yemeği sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, soydaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den 85 milyonunun gönül selamını getirdiğini vurguladı. Batı Trakyalı kardeşlerinin bereketli iftar sofrasına misafir olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Arada fiziki mesafeler olsa da siz Batı Trakyalı kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağı hiç zayıflamadı, bilakis her daim güçlendi.” ifadesini kullandı. Bakan Kasapoğlu, soydaş spor kulüplerinin temsilcileriyle de bu ziyaret vesilesiyle bir araya geldiğini belirterek, onların çalışmalarını desteklemek adına çalışmalar yürüteceklerini aktardı.

Batı Trakyalı gençlere davet

Batı Trakyalı gençlerin, Türkiye'deki kardeşleriyle etkileşimine özellikle büyük önem verdiklerine değinen Bakan Kasapoğlu, “Şunun da müjdesini vereyim, bugün burada olan ya da olamayıp katılmak isteyen tüm Batı Trakyalı gençleri, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kamplarına davet ediyorum.” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, ecdadın asırlarca barışın, kardeşliğin ve sevginin sancaktarlığını yaptıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Biz de onların torunları olarak, yüreğimizdeki adalet duygusuyla, sevgiyle, vicdanla tıpkı onlar gibi sevginin, merhametin ve vicdani bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz. O yüzden Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimizin varlığı, onların bizlerle irtibatı bize her zaman heyecan ve güç veriyor.”

Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları gönüllülük protokolü imzaladı
GÜNDEM
Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları gönüllülük protokolü imzaladı

Aralarındaki kardeşliği geleceğe daha da güçlendirerek taşıyacaklarının altını çizen Bakan Kasapoğlu, bu bağı güçlü bir iletişimle ayakta tutarak, gençlerin geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, bundan sonraki süreçte Batı Trakya'ya ziyaretleri sıklaştırmayı planladıklarının, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm imkânlarıyla soydaşların yanında olacaklarının altını çizdi. Bakan Kasapoğlu'na ziyaretleri sırasında Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu eşlik etti.

Bakan Kasapoğlu Erzurum'da öğrencilerle iftar yaptı: Gençlerimiz bizim umudumuz
HAYAT
Bakan Kasapoğlu Erzurum'da öğrencilerle iftar yaptı: Gençlerimiz bizim umudumuz

Çanakkale'de 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi
FOTOĞRAF 9
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü programı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesinde bulunan Konuk Evi'nde saat 04.00'te başladı.
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Yürüyüş öncesinde, sahur vakti katılımcılara, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından, tümü şehit düşen 57'nci Alay askerlerinin son yemeği, kırık buğday çorbası dağıtıldı.
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Çorba dağıtımı sırasında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Çanakkale Savaşları'nın 107'nci yılında 57'nci Alayı yad etmek üzere Vefa Yürüyüşü için bir aradayız. Çanakkale Ruhunu, 57'nci Alay'ın o fedakarlığını diri tutmak, önemli misyonlarımızdan bir tanesi. Nasıl Sarıkamış'ta, Zafer Tepe'de, Dumlupınar'da var isek, ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizle birlikte her yıl 57'nci Alay Vefa Yürüyüşünde bir aradayız. Bu ruhu diri tutma ve kutsal emaneti yarınlara güçlü bir şekilde taşıma adına buradayız. Gençlerimizin tarih bilincini, vefa duygusunu diri tutma adına buradayız. Şükürler olsun her daim gençlerimizle birlikte bu çalışmalarımızın ne kadar anlamlı ve ne kadar gençlerimiz açısından heyecan verici olduğunu görüyoruz ve bu gece gençlerimizle Çanakkale'deki kamp alanımızda buluşmanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan'ın ruhuna uygun bir buluşmayı da gerçekleştiriyoruz. Az önce sahur ikramımızı gençlerle birlikte paylaştık. Biraz sonra yürüyüşümüze başlayacağız. Hakikaten ecdadımızın bize emanetini hem güçlü bir şekilde yarınlara taşıma adına onun bilinci ile yaşamaya gençlerimiz ile birlikte devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, Çanakkale'nin tüm kahramanlarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum\" diye konuştu.
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Ardından, Kur'an-ı Kerim Tilaveti yapıldı ve çifte ezan okundu. 107 yıl önce şehit olan askerler gibi sabah namazı kılındı.
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Bakan Kasapoğlu ve katılımcılar, 57. Alay Yürüyüşü'ne başlamak için Kocadere Kamp Alanı'na hareket etti.
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü anma törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi.
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü anma törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi.
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü anma törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi.
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Çanakkale'de 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi
Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü anma törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi.
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Bakan Kasapoğlu Gümülcine'de

Bakan Kasapoğlu Gümülcine'de

​Batı Trakyalı soydaşlarla birlikte iftar yaptı.

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