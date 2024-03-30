Beykoz'da afet odaklı dönüşüm

İstanbul Beykoz Belediyesi, beş yıldır yaptığı yatırımları gelecek beş yılda da hayata geçirebilmek amacıyla seçim çalışmalarına hızla devam ediyor. Beykozluların belediyecilik hizmetlerinden en verimli şekilde faydalanabilmeleri hedeflenirken belediyenin gençler için sağladığı imkanlar ile gençlerin motivasyonu da arttırılıyor. Gelecek dönemdeki projelerini Yeni Şafak’a anlatan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, gelecek beş yılda Beykozluları Afet referanslı kentsel dönüşümün beklediğini söyledi. Aydın, “Buradaki sağlıksız şartlarda yaşayan güvenli olmayan binalarda yaşayan hemşehrilerimizin durumunu iyileştirmekle ilgili kentsel afet referansı kentsel dönüşüme hem heyelan hem sel hem de depremle ilgili yoğun bir gayret göstereceğiz. Planlarımızı hazırladık” dedi.





1994 SONRASI GERÇEK BELEDİYECİLİK

Türkiye’nin 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye başkanı olmasıyla tanıştığını ifade eden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Geçmişte belediyecilikten beklendi çöp toplamak, yapabilirse kaldırım yapar, suyla ilgili çalışmalar yapar Bir de İETT kuruluşu vardır. O da ulaşımı sağlar. İstanbul'da belediye dediğin zaman bunlar akla gelir. İstanbul Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanı olmasıyla “Gerçek Belediyecilik” ile tanıştı” diye konuştu.





EN GÜZEL NOKTALARDA KÜTÜPHANE

Gençleri motive etmesi ve okumayı sevmeleri için Beykoz’un en güzel yerlerine kütüphane yaptıklarını ifade eden Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunlardan birisi de yalı Kütüphanesi. En iyi mekanlara hizmet olarak sunulması lazım ki özendirsin, motive etsin. Belediye, aynı zamanda toplumun sosyalleşmesine de kütüphaneler, Beykoz kahvecisi, sahildeki parklar, eğlence yerleri, dinlenme yerleri, restoranlar, sosyal tesislerle katkı verir. Biz onun için ne yapıyoruz? Sosyal tesislerimizin sayısını ve kalitesini artırıyoruz. Spor tesislerimizin sayısını artırıyoruz. Sporu sosyalleşme ve sağlık aracı olarak kullanıyoruz.”





ULAŞIMI KOLAYLAŞACAK

İlçe belediyesi ulaşımla ilgili hem yasal anlamda hem de fiziki imkanlar bakımından pek bir şey yapamaz. Bizim İstanbul merkeziyle ulaşımımızın çok iyi hale getirilmesi lazım. Bu anlamda Murat Kurum başkanımızın ortaya koyduğu çok güzel bir proje var. Beykoz'dan, Kavacık'tan girilecek, Üsküdar'dan çıkılacak. Dokuz dakika olacak. Bizim Büyükşehir'le uyumlu entegre çalışmamız Beykoz'da birçok artı projenin yapılmasına da katkı verecek.”



