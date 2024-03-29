Çocuklar gölge oyunuyla değerlerimizi öğreniyor

Sakarya'da gölge oyunu ve meddahlık geleneğini 25 yıldır yaşatan geleneksel tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu, yazıp oynadığı Karagöz-Hacivat oyunlarıyla Ramazan akşamlarını eğlenceli hale getiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" unvanına sahip Bayramoğlu, gölge oyunu ve unutulmaya yüz tutan meddah geleneğini gelecek nesillere taşımak için 25 yıldır mücadele veriyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesince Adapazarı Kültür Merkezi önünde açılan Ramazan Sokağı'nda iftar sonrası izleyiciyle buluşan Bayramoğlu, 11'i kendisinin yazdığı 21 Karagöz-Hacivat oyunuyla çocukları ve yetişkinleri eğlendiriyor. Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini ve değerlerini izleyicilere eğlenceli şekilde öğreten Bayramoğlu, eğitici meddah hikayeleriyle de her yaştan seyirciye yol gösteriyor.





OLUMLU TEPKİLER ALIYORUZ

Bayramoğlu, çocukların çok eğlendiğini belirterek, kültürel erozyonun had safhada olduğu bir dönemde kadim sanatların, öz kültüre ait sanatların çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini gözlemlediklerini anlattı. Bayramoğlu, "Biz onlara neyi verirsek onu alır çocuklar. İşte Ramazan vesilesiyle burada yapılan etkinliklerle çok olumlu tepkiler alıyoruz" şeklinde konuştu.





Hastanede yüzler güldü

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için Başakşehir Belediyesi’nin desteğiyle Ramazan eğlencesi düzenlendi. Etkinlikte, yatarak tedavi gören çocuklar ve sağlık çalışanlarının çocukları, Karagöz-Hacivat oyunu ile "Başakgiller" adlı çocuk tiyatrosunu izledi. Çocukların eğlenceli anlar yaşadığı program, ebeveynler ile hastanedeki refakatçiler tarafından da beğeniyle takip edildi.





Ramazan manileri miniklerden

Samsun'un Canik ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, maniler okuyup davul çalarak Ramazan coşkusunu yaşadı. Cahit Zarifoğlu İlkokulunun ana sınıfı öğrencileri, "Daha Zengin Bir Eğitim İçin Kültür ve Dilde Birlikte Büyümek" e-Twinning projesi kapsamında, önemli günler etkinliğinde "Ramazan davulcusu" oldu. Öğrenciler, giydikleri yöresel kıyafetlerle okul koridorlarında maniler okuyup davul çaldı.



