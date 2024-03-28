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Ramazan

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğince başkentte iftar programı düzenlendi: Programa bakan yardımcıları ve Diyanet İşleri Başkanı da katıldı

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından ramazan ayı vesilesiyle, Ankara'da iftar programı düzenlendi. Başkentteki iftar programına Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'daki diplomatik temsilciliklerden üst düzey davetliler ve birçok misafir katıldı.

10:45 - 28/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:45 - 28/03/2024 Perşembe
AA
Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, programda yaptığı konuşmada, misafirlere "Hoş geldiniz" diyerek, programa katılmalarının onur verici olduğunu söyledi.
Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, programda yaptığı konuşmada, misafirlere "Hoş geldiniz" diyerek, programa katılmalarının onur verici olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından ramazan ayı vesilesiyle, Ankara'da iftar programı düzenlendi. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, programa katılan misafirleri kapıda karşıladı.

Başkentteki iftar programına Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'daki diplomatik temsilciliklerden üst düzey davetliler ve birçok misafir katıldı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, programda yaptığı konuşmada, misafirlere "Hoş geldiniz" diyerek, programa katılmalarının onur verici olduğunu söyledi.

Büyükelçi Abu Al-Nasr, yaklaşık 6 aydır Türkiye'de bulunduğunu belirterek, bu sürede kendisini akrabaları ve ailesi arasında hissettiğini dile getirdi.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin çok önemli olduğuna işaret eden Abu Al-Nasr, "İkili ilişkilerin önümüzdeki dönemde de ivme kazanmasını temenni ediyoruz." dedi.
#Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr
#Suudi Arabistan
#Burak Akçapar
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