Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğince başkentte iftar programı düzenlendi: Programa bakan yardımcıları ve Diyanet İşleri Başkanı da katıldı

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından ramazan ayı vesilesiyle, Ankara'da iftar programı düzenlendi. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, programa katılan misafirleri kapıda karşıladı.
Başkentteki iftar programına Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'daki diplomatik temsilciliklerden üst düzey davetliler ve birçok misafir katıldı.
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr, programda yaptığı konuşmada, misafirlere "Hoş geldiniz" diyerek, programa katılmalarının onur verici olduğunu söyledi.
Büyükelçi Abu Al-Nasr, yaklaşık 6 aydır Türkiye'de bulunduğunu belirterek, bu sürede kendisini akrabaları ve ailesi arasında hissettiğini dile getirdi.