Yetim çocuklar kardeşlik sofrasında buluştu

Osmangazi Belediyesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Bursa Şubesi, İslam dünyasında Ramazan ayının 15’inci gününün Dünya Yetimler Günü olarak kabul edilmesi vesilesiyle, yetim çocuklar için iftar programı düzenledi. Osmangazi Meydanı’nda gerçekleştirilen iftar yemeğine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, İHH Bursa Şube Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan, İHH Bursa Şubesi yetkilileri, yetim çocuklar ve anneleri katıldı. İftar öncesinde masaları tek tek dolaşan Başkan Dündar, yetim çocuklar ile yakından ilgilendi. Çocukların her biri ile sohbet edip şakalaşan Başkan Dündar, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.





İFTAR GELENEĞİ 7 YILDIR UYGULANIYOR

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bugün iftar yemeğini düzenlediğimiz Osmangazi Meydanı, hizmete açılmasıyla birlikte Bursalıların buluşma noktası olacak. Ramazan ayının ilk akşamından itibaren bu dev meydanda iftar programları düzenliyoruz. Farklı kesimlerden vatandaşlarımızla aynı sofra etrafında buluşarak oruçlarımızı açıyoruz. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayının 15’inci gününde idrak edilen Dünya Yetimler Günü vesilesiyle de bugün yetim çocuklarımız ile bir araya geldik. Osmangazi Belediyesi olarak 7 yıldır Dünya Yetimler Günü’nde iftar programı düzenliyoruz. Allah, bizleri buluşturanlardan razı olsun. Allah, bu güzelliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Ramazan ayının bu birleştirici güzelliğini diğer aylarda da yaşayalım. Bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.





YETİME YALNIZ DEĞİLSİNİZ MESAJI

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Bursa Şube Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan da yaptığı konuşmada, “Dünya Yetimler Günü fikri, 2013 yılında İstanbul’da düzenlenen 5. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı’nda İHH tarafından ortaya atılmıştır. Bu talep, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından karara bağlanmıştır ve her yıl Ramazan ayının 15. günü Müslüman ülkelerde Dünya Yetimler Günü olarak kutlanmaktadır. Biz İHH olarak, kimseye yalnızlığı yaşatmamak adına mücadele veriyoruz. Devletimiz, yerel yönetimler ve bizim gibi sivil toplum kuruluşları, sizlerle beraber. Bugün burada bir arada olmamıza vesile olan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a da teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.



