Uzmanı açıkladı: Ramazanda mide problemlerini hurma ile önleyin

Uzman Diyetisyen Cansu Özçelik, Ramazan ayı beslenmesinde dikkat edilmesi gereken kurallar ve bu ay sıklıkla tüketilen hurmanın faydaları konusunda açıklamalarda bulundu.

Dengeli beslenme önemli

Ramazan ayında dengeli beslenmenin önemine değinen VM Medical Park Pendik Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Cansu Özçelik, “Uzun süreler aç kaldığımız, beslenme alışkanlıklarımızın ve saatlerinin değiştiği bu ayda dengeli beslenmek, her zamankinden çok önemlidir. Düzenli beslenerek Ramazan ayında daha enerjik ve sağlıklı olmak mümkündür” diye konuştu.

Sahur göz ardı edilmemeli

Ramazanda mutlaka sahura kalkılması gerekildiğini hatırlatan Özçelik, “Öncelikle, sahura kalkma alışkanlığının edinilmesi önemlidir. Kişilerin sahura kalkarak yemek yemesi, gün içerisindeki açlık süresinin azaltılmasını sağlamaktadır. Sahurda çok tuzlu ve baharatlı yiyecekler tüketilmemelidir. Yoğun bir çalışma temposunda olan, işlerinde fiziksel güç harcayarak terleyen kişiler mutlaka iftarla sahur arasında yeterli su tüketmelilerdir” dedi.

Besimler yavaş ve az miktarda yenilmeli

İftarda hızlı yemek yenilmemesi gerektiğinin altını çizen Özçelik, “Oruç vakitlerinde midemiz uzun süre boş kaldıktan sonra bir anda çok fazla miktarda beslenmek, mide ve kalp sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden yavaş yavaş ve az miktarlarda besin tüketilmelidir. Beslenme dengesini bozmamak için iftar ile sahur arasına da mutlaka bir ara öğün konulmalıdır” şeklinde konuştu.

Reflü problemleri görülebilir

Ramazan ayında sık karşılaşılan sağlık problemlerinden de bahseden Özçelik, “Bu dönemde en sık karşılaşılan problemler, mide asidinin yemek borusuna kaçması olarak tanımlanan reflü ve bağırsaklardaki hareketsizlik sonucu görülen kabızlıktır. Bu nedenle yemekten hemen sonra uyumak, reflüye davetiye çıkarmaktadır” dedi.

Hurma kabızlığa iyi gelir

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden hurmanın faydalarına dikkat çeken Uzm. Dyt. Özçelik, şu bilgileri paylaştı:

“Ramazan ayında insanların yaygın şikâyetlerinden biri, sindirim sisteminin düzenli çalışmaması nedeniyle oluşan hazımsızlık problemleridir. Hurma, mide asidini dengeleyerek midede oluşabilecek sorunları önlemektedir. Bir diğer ifadeyle aşırıya kaçmamakla birlikte tüketilen hurma, mide problemlerini olumlu yönde etkileyebilir. Yüksek lif açısından zengin bir besin kaynağı olduğu için bağırsakları çalıştırmada da önemli bir rol oynar. Metabolizmayı hızlandırarak sindirim sisteminden kaynaklanacak hastalık risklerini de azaltır. Aynı zamanda kansızlığa da iyi gelmektedir.”

Fazla tüketilirse kilo alımına neden olabilir

Hurmanın gün içinde ne kadar fazla tüketildiğinin fark edilmeyebileceğini dile getiren Özçelik, “Ancak gereğinden fazla hurma tüketen bireylerin kan şekerinde dalgalanmalar olabilir. Kan şekerinde dengesiz artışlara sebep olabilecek bu sorun da kilo artışlarını da beraberinde getirir. Özellikle Ramazan ayında kilo problemlerinden kaçınmak için dengeli beslenmeye öncelik verenlerin, hurma tüketiminde de aşırıya kaçmaması gerekir” açıklamasında bulundu.

Uzun süren açlık sonrasında mideyi rahatlatır