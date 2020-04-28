Ramazan 5güniftar menüsü
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2020
RAMAZAN HABERLERİ

Gün gün iftar menüsü - İftar menüsü

5. gün iftar menüsü

Ramazan'ın 5. gününü geride bırakmaya hazırlanırken, bereketini de tatmaya çalışıyoruz. Ruh ve beden sağlığımıza büyük katkıları olan bu mübarek ayı en leziz haliyle geçirmek adına Lokma ekibi pratik iftar menüleri hazırlıyor. Bu Ramazan yiyeceğiniz her lezzette Lokma'nın da katkısı olsun istedik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma'nın 5.gün iftar menüsü
Lokma'nın 5.gün iftar menüsü

Lokma'nın Ramazan ayına özel hazırladığı iftar menüleri her gün sizinle buluşuyor. Müslüman aleminin sabırsızlıkla beklediği bu ay coşku ve bereket ile karşılanıyor. Size özel çıkardığımız tariflerle, Türk mutfağının geleneksel lezzetleri bu ay sofranıza çok yakışacak. Şimdiden afiyet olsun.

5. gün iftar menüsü

Yayla çorbası


Anadolu'nun geleneksel çorbalarından biri olan yayla çorbasını bu Ramazan sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Yöresel lezzetlerin en bilineni olan yayla çorbası hem doyurucu hem de lezzetli. Tarif için tıklayınız: Yayla çorbası

Etli kuru fasulye

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan etli kuru fasulye bu Ramazanda da sofraların en özel yemeği olmaya aday. Hem lezzetli hem de yapımı kolay olan bu yemeği sofralarınızdan eksik etmeyecek ve misafirlerinizin beğenisini kazanacaksınız. Tarif için tıklayınız: Etli kuru fasulye

Arpa şehriyeli pirinç pilavı

Geleneksel Türk yemeklerinin vazgeçilmez parçası olan arpa şehriyeli prinç pilavı, her yemeğe yakışan lezzeti ile sık sık tercih ediliyor.Ramazan da pratik yemek yapmak isteyenler içinse eşsiz bir tarif. Tarif için tıklayınız: Arpa şehriyeli pirinç pilavı

Fıstıklı bülbül yuvası

Fıstıklı bülbül yuvası iftar sofralarından kalktıktan sonra çay keyfi yaparken size eşlik edecek. Bu lezzet çayın yanında, sohbetinde tadını artıracak. Tarif için tıklayınız: Fıstıklı bülbül yuvası

4. gün iftar menüsü
RAMAZAN
4. gün iftar menüsü

3. gün iftar menüsü
RAMAZAN
3. gün iftar menüsü

2. gün iftar menüsü
RAMAZAN
2. gün iftar menüsü

Gün gün iftar menüsü
RAMAZAN
Gün gün iftar menüsü
Abone Ol Google News
Röntgenin ifadesini verecek

Röntgenin ifadesini verecek

Başkanına Altun'un evini çektiren Kaftancıoğlu savcılığa çağrıldı.
Koronavirüsten daha tehlikeli

Koronavirüsten
daha tehlikeli

​Prof. Ceyhan: Her yıl 14 bin çocuğu kaybedebiliriz.
Zekeriya gözlerini açtı

Zekeriya
gözlerini açtı

​Fransa'da fişi çekilecekken Türkiye'ye getirilmişti...
CHP kanalında<br>İsveç lobiciliği!

CHP kanalında
İsveç lobiciliği!

Fahrettin Koca yalanları Batman'dan döndü!
Rahatlığın bu kadarına da pes

Rahatlığın bu kadarına da pes

Uyarıları dinlemeyen vatandaş: İnşallah hep böyle kalabalık olur.
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

ABD'ye de<br>yardım ediyoruz

ABD'ye de
yardım ediyoruz

​Kargo uçağı tonlarca maske, tulum ve dezenfektanla yüklendi.

Küme düşmeyi <br>kaldırdılar

Küme düşmeyi
kaldırdılar

​Salgın nedeniyle radikal bir karar alındı.
İndirim ve<br>para iadesi hakkı

İndirim ve
para iadesi hakkı

​Okula gitmeyen milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor.
Alçaksınız,<br>Düşmansınız, İslamofobiksiniz!

Alçaksınız,
Düşmansınız, İslamofobiksiniz!

Hedefinde İslam ve Müslümanlık olan bildiri karşısında Türkiye ayağa kalktı.
İstanbul'a tarladan giriyorlar

İstanbul'a tarladan giriyorlar

Jandarmadan kaçan sürücüler arabalarını tarladan geçiriyor.
Sürpriz isim

Sürpriz isim

​Fenerbahçe'de futbol onlara emanet edilecek.
Koronavirüs belirtisi olabilir

Koronavirüs belirtisi olabilir

​Anti alerjik ilaçlara rağmen geçmiyorsa dikkat.
Testlerin 3 hedefi vardı!

Testlerin 3 hedefi vardı!

​Sokağa çıkma yasağı varken 38 bin test kime yapıldı?
İlk kez paylaştı

İlk kez paylaştı

2004 ve 2015'te çekilen UFO görüntüleri yayınlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.