Ramazan 2 gün iftar menüsü
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Gün gün iftar menüsü - İftar menüsü

2. gün iftar menüsü

Ramazan ayının oruç tutanlar açısından en zorlu gününün ilk gün olduğu hep söylenmiştir. Vücudumuzun 11 ay boyunca hiç alışık olmadığı kadar açlıkla sınanması bizi biraz zorlasa da ilk günü başarıyla ihya ettik diyebiliriz. Umarız dün iftarda Lokma'nın sizler için hazırladığımız 1. iftar menüsünü de afiyetle yemişsinizdir. Lokma'nın bu akşamki iftar menüsü olarak sizlere, oldukça pratik ve az masraflı en önemlisi de lezzetli bir dörtlü belirlenmiş.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma'nın sizler için hazırladığı 2. gün iftar menüsü
Lokma'nın sizler için hazırladığı 2. gün iftar menüsü

Müslüman coğrafyanın gelişini dört gözle beklediği ayların en hayırlısına kavuşmuş olmanın mutluluğuyla ilk iftarımızı dün yaptık.

Türkiye'nin en pratik ve bir o kadar da detaylı dijital tarif defteri Lokma.net'in Ramazan boyunca her gün takipçilerine özel hazırladığı 'Günlük iftar menüsü' serisinin bugün 2. günündeyiz. Bakalım bu akşam bizleri ne gibi lezzetler bekliyor. Şimdiden afiyet olsun herkese...

2. iftar menüsü

Ana yemek: Tavuklu Perde Pilavı

Hep kebapçılarda, restoranlarda yediğimiz o güzelim perde pilavını evde yapmaya ne dersiniz? Evet biraz zahmetli olabilir ama inanın bu zahmete değecek. Hele bir de davet sofrası için yapıyorsanız bu pilavı, işte o zaman sofranın yıldızı belli oldu demektir. Tarif için tıklayınız.

Başlangıç: Tavuk Suyuna Yoğurtlu Erişte Çorbası

Yoğurtlu çorbayı sevenler çok kolay ve hızlı bir şekilde yapılan lezzetli bu tarifimize bayılacaksınız.

Yapılışı yayla çorbasına benzeyen bu çorba tavuk suyu eşliğinde bir şifa kaynağına dönüşüyor. Ramazan sofralarınıza çok yakışacak, içinizi ısıtacak, muhteşem doyurucu bu çorba gönlünüzde taht kuracak. Tarif için tıklayınız.

Salata: Kereviz Salatası

Düşük kalorisiyle mideleri şişirmeyen, kereviz sevmeyenlerin bile kaşık kaşık yiyeceği kereviz salatası tarifini mutlaka deneyin. Tarif için tıklayınız.

Tatlı: Hurmadan Kolay Sütlü Tatlı

Az malzemeli pratik ve lezzetli bir tarif olan Hurmadan Kolay Sütlü Tatlı nasıl yapılır?

Kolay Sütlü tatlının malzemeleri, besin ve kalori değerleri, hazırlık aşamaları ve süresi Lokma'da!

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Aşamalı ve her adımını görsellerle desteklediğimiz bu tarifi kolayca hazırlayacaksınız. Tarif için tıklayınız.

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