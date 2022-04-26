Harçlıklar yardıma dönüştü

Yardım ayı olan Ramazanda herkes kendi bütçesine göre yarıdmlarını ulaştırıyor. Ankara’da Tevfik İleri Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri de 50 aile için harçlıklarından yardım topladı. Kızılay vasıtasıyla tespit edilen ailelere ulaşılarak ihtiyaçları tespit edildi. Sonrasında ise öğrenciler markette alışveriş yaparak ailelere ulaştırdı.

GÖNÜLLERİNDEN KOPANLAR

Öğrencilerin sosyal duygusal ve manevi açıdan gelişmesine katkı sağlamak için böyle bir projeyi başlattıklarını ifade eden Müdür Yardımcısı Emine Binnur Özkan, “Ramazan’ın gelişiyle hem çocuklarımızda infak olgusunun yerleşmesi hem de el uzatabileceğimiz ailelere de bir nebze de olsa yardımımız dokunsun diye yardım projemizi başlattık. Her şube tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak dağıtılan sınıf kumbaralarında bağışlarını topladılar” dedi.

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SEVİNÇLERİ İLE MUTLU OLDUK

Okul öğrencilerinden manevi rehberlik kulübü 11/M sınıf temsilcisi Fadime Zengin de, “Bu kadar kısa zamanda hepimiz çok çabaladık. Bir ailenin YKS’ye hazırlanan çocuğunun kitap ihtiyacı olduğunu öğrendik ona kitap temin edildi. Küçük çocukları vardı onlara oyuncak, şekerleme vb. götürdüğümüzde çok mutlu oldular. Onların sevinci bizi de çok mutlu etti. Aileyle irtibat halindeyiz yardımımız sürekli olsun istedik” ifadelerini kullandı. Yapılan yardımların paylaşma duygusu kazandırdığını ifade eden öğrenci Elif Meryem Yavuz ise, “Az bulduğumuz ya da çoğu zaman nereye harcadığımızı bile bilmediğimiz paraları bir kumbarada toplamak ve onları ihtiyaç sahibi insanlarla buluşturmak manevi açıdan bir görevi yerine getirmekti bizim için mutlu edici bir olay” dedi.

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RAMAZAN Minik kalplerden büyük yardım