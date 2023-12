Japon mutfağına özgü bir erişte çorbası Ramen’in kökeni 19. yüzyılın sonlarına, Çin'den Japonya'ya gelen göçmenlerle başlar. Başlangıçta "shina soba" (Çin sobası) olarak bilinen bu yemek, zamanla Japonya'nın kendine has bir yorumunu kazandı ve "Ramen" adını aldı. II. Dünya Savaşı'ndan sonra, Japonya'da buğdayın bol miktarda bulunması ve hızlı kentleşme ile Ramen, hızlı ve ekonomik bir yemek olarak popülerliğini artırdı. Peki, Ramen nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte detaylar.

Ramen, Japon mutfağına özgü bir erişte çorbası çeşididir. Genellikle, et suyu, erişte, soya sosu ve baharatlarla yapılır. Ramen, Japonya'nın en popüler yemeklerinden biridir ve dünya çapında da sevilmektedir.

Her kaseye dilimlenmiş et, yarım haşlanmış yumurta, ince doğranmış yeşil soğan, nori yaprağı ve menma ekleyin. Susam tohumları veya çırpılmış deniz yosunu ile süsleyebilirsiniz.

Japonya'da saatlerce kaynamış et veya sebze sularından yapılmış erişteli, et parçalı bir çorba yemeği olan Ramen günlük hayatın vazgeçilmez bir konfor lezzeti.

Japonya'da günlük hayatın hızına göre şekillenmiş bir fastfood olan Ramen, malzemeleriyle bir fastfood'dan çok daha sağlıklı bir konfor yemeği. Saatlerce kaynayan et, balık veya sebze suyuna eklenen Uzakdoğu eriştesi, kurutulmuş yosun, ince kıyılmış pırasa gibi taze sebzeler ve bir dilim et Tokyo'da her yerde hızlıca bulunabilecek Ramen'in ana malzemeleri arasında yer alıyor.