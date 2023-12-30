Japon mutfağına özgü bir erişte çorbası Ramen’in kökeni 19. yüzyılın sonlarına, Çin'den Japonya'ya gelen göçmenlerle başlar. Başlangıçta "shina soba" (Çin sobası) olarak bilinen bu yemek, zamanla Japonya'nın kendine has bir yorumunu kazandı ve "Ramen" adını aldı. II. Dünya Savaşı'ndan sonra, Japonya'da buğdayın bol miktarda bulunması ve hızlı kentleşme ile Ramen, hızlı ve ekonomik bir yemek olarak popülerliğini artırdı. Peki, Ramen nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte detaylar.
RAMEN NEDİR?
Ramen, Japon mutfağına özgü bir erişte çorbası çeşididir. Genellikle, et suyu, erişte, soya sosu ve baharatlarla yapılır. Ramen, Japonya'nın en popüler yemeklerinden biridir ve dünya çapında da sevilmektedir.
RAMEN TARİFİ, NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
Ramen Çorbası İçin:
4 su bardağı tavuk suyu
2 diş sarımsak, ezilmiş
1 parça zencefil, ince doğranmış
2 yemek kaşığı soya sosu
1 yemek kaşığı miso ezmesi veya oyster sosu (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı susam yağı
Tuz ve karabiber, tatlandırmak için
2 paket ramen noodle (hazır paketlerden kullanabilirsiniz)
2 adet yeşil soğan, ince doğranmış
200 gram pişmiş domuz eti veya tavuk göğsü, dilimlenmiş
1 adet haşlanmış yumurta, ikiye bölünmüş
Nori yaprağı (isteğe bağlı)
Menma veya bambu filizi (isteğe bağlı)
Susam tohumları veya çırpılmış deniz yosunu (garnitür olarak)
RAMEN NASIL HAZIRLANIR, PÜF NOKTALARI NELER?
RAMEN KAÇ KALORİ?
Ortalama 100 gram Ramen 436,2 kaloridir.
RAMEN ÇEŞİTLERİ NELER?
Ramen, kullanılan malzemelere, çorba bazına ve pişirme tekniğine göre farklılık gösterir. Başlıca dört ana türü vardır:
RAMEN’İN KÜLTÜREL ÖNEMİ
Japonya'da saatlerce kaynamış et veya sebze sularından yapılmış erişteli, et parçalı bir çorba yemeği olan Ramen günlük hayatın vazgeçilmez bir konfor lezzeti.
Günün saatlerine göre veya malzemelere göre çeşitlilik gösteren Ramen, Japonya'da vazgeçilmez ancak sağlıklı bir fastfood. Tokyo'nun ünlü Tsukiji Balık Pazarı ise ‘yağlı ton balığı' ile sosyal medyanın en favori yiyecek içecek merkezine dönüşmüş.
Japonya'da günlük hayatın hızına göre şekillenmiş bir fastfood olan Ramen, malzemeleriyle bir fastfood'dan çok daha sağlıklı bir konfor yemeği. Saatlerce kaynayan et, balık veya sebze suyuna eklenen Uzakdoğu eriştesi, kurutulmuş yosun, ince kıyılmış pırasa gibi taze sebzeler ve bir dilim et Tokyo'da her yerde hızlıca bulunabilecek Ramen'in ana malzemeleri arasında yer alıyor.
Otomatlarla hızlıca sipariş verilen Ramen dükkanları, hemen hemen her mahallede bulunuyor ve yerel halk tarafından da sıkça tercih ediliyor. Uygun fiyatına rağmen son derece sağlıklı olan Ramen yemeği, özellikle kışın sıcak çorbasıyla ısıtıyor, erişte ve et içeriğiyle doyuruyor.
DÜNYA ÇAPINDA POPÜLERLİK
Ramen, son yıllarda dünya çapında büyük bir popülerlik kazandı. Birçok ülkede özel ramen restoranları açılmış, farklı mutfaklarla füzyon yaratılarak yenilikçi tarifler geliştirilmiştir.