Japon mutfağına özgü bir erişte çorbası Ramen’in kökeni 19. yüzyılın sonlarına, Çin'den Japonya'ya gelen göçmenlerle başlar. Başlangıçta "shina soba" (Çin sobası) olarak bilinen bu yemek, zamanla Japonya'nın kendine has bir yorumunu kazandı ve "Ramen" adını aldı. II. Dünya Savaşı'ndan sonra, Japonya'da buğdayın bol miktarda bulunması ve hızlı kentleşme ile Ramen, hızlı ve ekonomik bir yemek olarak popülerliğini artırdı. Peki, Ramen nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte detaylar.

RAMEN NEDİR?

Ramen, Japon mutfağına özgü bir erişte çorbası çeşididir. Genellikle, et suyu, erişte, soya sosu ve baharatlarla yapılır. Ramen, Japonya'nın en popüler yemeklerinden biridir ve dünya çapında da sevilmektedir.

RAMEN TARİFİ, NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Ramen Çorbası İçin:

4 su bardağı tavuk suyu

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 parça zencefil, ince doğranmış

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı miso ezmesi veya oyster sosu (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı susam yağı

Tuz ve karabiber, tatlandırmak için

Noodle ve Garnitürler İçin:

2 paket ramen noodle (hazır paketlerden kullanabilirsiniz)

2 adet yeşil soğan, ince doğranmış

200 gram pişmiş domuz eti veya tavuk göğsü, dilimlenmiş

1 adet haşlanmış yumurta, ikiye bölünmüş

Nori yaprağı (isteğe bağlı)

Menma veya bambu filizi (isteğe bağlı)

Susam tohumları veya çırpılmış deniz yosunu (garnitür olarak)

RAMEN NASIL HAZIRLANIR, PÜF NOKTALARI NELER?

Çorba Hazırlığı: Orta boy bir tencerede tavuk suyunu kaynatın. Ezilmiş sarımsak ve doğranmış zencefili ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra soya sosu, miso ezmesi (veya oyster sosu) ve susam yağını ekleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Kısık ateşte 5-10 dakika pişirin.

Noodle'ların Pişirilmesi: Ayrı bir tencerede su kaynatın ve ramen noodle'ları paketin üzerindeki talimatlara göre pişirin. Genellikle 3-5 dakika yeterlidir. Noodle'ları süzün ve soğuk su altında durulayın (yapışmaması için).

Servis Hazırlığı: Ramen kaselerine önce sıcak çorba dökün. Üzerine haşlanmış noodle'ları ekleyin.

Garnitür Eklenmesi: Her kaseye dilimlenmiş et, yarım haşlanmış yumurta, ince doğranmış yeşil soğan, nori yaprağı ve menma ekleyin. Susam tohumları veya çırpılmış deniz yosunu ile süsleyebilirsiniz.

Sunum: Hemen servis yapın. Ramen, taze ve sıcakken en iyi halini alır.

RAMEN KAÇ KALORİ?

Ortalama 100 gram Ramen 436,2 kaloridir.

RAMEN ÇEŞİTLERİ NELER?

Ramen, kullanılan malzemelere, çorba bazına ve pişirme tekniğine göre farklılık gösterir. Başlıca dört ana türü vardır:

Shoyu Ramen: Soya sosu bazlı bir çorba ile servis edilir.

Miso Ramen: Miso (fermente soya fasulyesi ezmesi) ile zenginleştirilmiş çorba.

Tonkotsu Ramen: Domuz kemiğinden yapılan yoğun, kremsi bir çorba.

Shio Ramen: Tuz bazlı, genellikle daha hafif bir çorba.

RAMEN’İN KÜLTÜREL ÖNEMİ

Japonya'da saatlerce kaynamış et veya sebze sularından yapılmış erişteli, et parçalı bir çorba yemeği olan Ramen günlük hayatın vazgeçilmez bir konfor lezzeti.

Günün saatlerine göre veya malzemelere göre çeşitlilik gösteren Ramen, Japonya'da vazgeçilmez ancak sağlıklı bir fastfood. Tokyo'nun ünlü Tsukiji Balık Pazarı ise ‘yağlı ton balığı' ile sosyal medyanın en favori yiyecek içecek merkezine dönüşmüş.

Japonya'da günlük hayatın hızına göre şekillenmiş bir fastfood olan Ramen, malzemeleriyle bir fastfood'dan çok daha sağlıklı bir konfor yemeği. Saatlerce kaynayan et, balık veya sebze suyuna eklenen Uzakdoğu eriştesi, kurutulmuş yosun, ince kıyılmış pırasa gibi taze sebzeler ve bir dilim et Tokyo'da her yerde hızlıca bulunabilecek Ramen'in ana malzemeleri arasında yer alıyor.

Otomatlarla hızlıca sipariş verilen Ramen dükkanları, hemen hemen her mahallede bulunuyor ve yerel halk tarafından da sıkça tercih ediliyor. Uygun fiyatına rağmen son derece sağlıklı olan Ramen yemeği, özellikle kışın sıcak çorbasıyla ısıtıyor, erişte ve et içeriğiyle doyuruyor.

DÜNYA ÇAPINDA POPÜLERLİK

Ramen, son yıllarda dünya çapında büyük bir popülerlik kazandı. Birçok ülkede özel ramen restoranları açılmış, farklı mutfaklarla füzyon yaratılarak yenilikçi tarifler geliştirilmiştir.







