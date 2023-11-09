Tikka masala soslu tavuk, Hint mutfağının geleneksel lezzetleri arasında yer alıyor. Oldukça kolay bir şekilde hazırlanan tikka masala soslu tavuk yemeği İsmini garam masala baharatından alıyor. Genellikle pilav eşliğinde sunulan tikka masala soslu tavuk, deneyen herkesten tam puan alıyor. İşte tikka masala yapımı ve malzeme listesi...

Tikka Masala Tarifi

MALZEMELER

500 gr kemiksiz tavuk kalça

10 gr kırmızı toz biber

5 gr garam masala

5 gr toz yeşil kakule

5 gr toz kimyon

2 limonun suyu

200 gr süzme yoğurt

1 gr portakal rengi gıda boyası

Tuz

Masala sosu için;

250 gr soğan

100 gr domates

50 gr domates püresi

50 gr süzme yoğurt

5 gr toz kırmızı biber

50 gr toz kişniş

5 gr kimyon tohumu

20 gr zencefil

20 gr sarımsak ezmesi

100 ml sıvıyağ

Tuz

Tikka Masala Yapılışı

Tavuğu bir tavaya alıp tuz, toz kırmızı biber, toz kakule ve limon suyu ile marine edin. Ocaktan alıp soğutun ve buzdolabında 6 saat bekletin.

Süzme yoğurt, gıda boyası ve garam masalayı bir kaseye alıp karıştırın. Marine edilmiş tavukları ekleyip bu karışımla ovun.

Tavukları önceden 250 dereceye ayarlanmış fırında 10 dakika ya da şişlere geçirip ızgarada iyice pişirin. Servis tabağına alın.

Yağı bir tavada ısıtın. Tane kimyon ve soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.

Zencefil ve sarımsağı ekleyip 5 dakika daha soteleyin. Tavukların üzerine ekleyip servis yapın.

AFİYET OLSUN!

Tikka Masala Ne İle Servis Edilir?

Tikka Masala tavuğunuzu sade pilav, basmati pirinçli pilav veya Hindistan'ın bilinen ekmeği olan naan ile servis edebilirsiniz.

Tikka Masala Nedir?

Tikka Masala baharatlı bir sos ile kavrulup marine edilmiş tavuk parçalarından oluşan bir yemek türüdür. Sosunun rengi ise genel olarak kremsi tonda ve turuncudur. Tikka Masala, dünya çapındaki restoranlarda popülerlik kazanan bir Hint yemeğidir.







