Luhum Pilavı Tarifi, Yapılışı, Püf Noktaları

Osmanlı saray mutfağının çeşitli yemekleri arasında olan Luhum Pilavı, türlü malzemelerden oluşuyor. Hamur üzerindeki kıyma ile servis edilen Luhum Pilavı, zengin malzeme listesinden oluşuyor. Evinde yapmak isteyenler için arama motorlarında araştırılan Luhum Pilavı tarifi, Luhum Pilavı nasıl yapılır? sorularının cevabı ile Luhum Pilavı'nın malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Luhum Pilavı Tarifi

MALZEMELER

1,5 lt. et suyu (6 su bardağı)

250 ml. soda (1 su bardağı)

150 gr. tereyağı (10 çorba kaşığı)

2 adet yumurta

250 gr. un (2 su bardağı)

200 gr. ince kıyılmış soğan (orta boy)

300 gr. domates, kabukları soyulup ince doğranmış (3 orta boy)

500 gr. kavrulmuş kıyma

Taze çekilmiş karabiber

Tuz

Luhum Pilavı Yapılışı

Et suyunu bir tencerede kaynatın ve sıcak tutun. Bir yoğurma kabında sodayı, 3 çorba kaşığı tereyağını, yumurtaları ve tuzu koyup çırpın. Unu ekleyerek karıştırın ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın ve her birini yuvarlayın. Her parçayı tezgah üzerinde unlayın ve oklava ile incecik açın, kebap şişi genişliğinde şeritlere kesin.

Bu şeritleri 1/2 cm’lik kareler halinde keserek bir kalbur üzerine serin. Luhumları kullanılana kadar biraz kurumaya bırakın. Bir tencerede tuzlu su kaynatın ve luhumları içine atın. Kevgir ile karıştırarak bir kapta kaynatın ve suyunu süzerek ateşten alın.

Süzülmüş luhumları bir sahana boşaltın ve sahanı kısık ateşe oturtun. Üzerine kaynar et suyunu gezdirin ve suyunu çekmeye bırakın. Ayrı bir tavada kalan tereyağını eritin.

Tereyağı kızınca ince kıyılmış soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Kavrulmuş soğanlara doğranmış domatesi ekleyin ve karıştırın. Kıymayı da ekleyerek tuz ve biberini ayarlayın. Pişen luhumların üzerine bu sosu gezdirerek servis yapın.











