Her ne kadar anavatanı İtalya olsa da pizzanın farklı tarifleri farklı ülkelerde yapılarak meşhur olmuştur. Adına bakıp da "Hawaii'den herhalde" diye düşündüyseniz yanıldınız. Hawaiian pizza, çok daha kuzeyde Kanada'nın ABD' sınırına yakın şehri London'da bir restoranda Sam Panopoulos isimli bir Yunan göçmen tarafından 1962'de icat edildi. İşte meşhur Hawaii pizzanın ortaya çıkışı ve tarifi...

Hawaii pizza nasıl ortaya çıktı?

1954'te Yunanistan'dan deniz yoluyla Kanada'ya göçen Panopoulos, pizzayla geminin mola verdiği Napoli Limanı'nda tanıştı. Geçmişine dair pek bir şey bilmediği ama tadını çok beğendiği bu hamur işi ile birkaç yıl sonra Kanada'da yeniden karşılaşan Panopoulos, buradaki pizzaların hazır hamurdan konserve mantar ve soslarla yapıldığını ve pek de keyif verici olmadığını gördü.

Kahvaltı ve öğle yemeği servisi yaptığı küçük lokantasının mutfağında pizzayı geliştirmek için çalışmalar yapmaya başlayan Panopoulos, farklı malzemeleri bir araya getirip hangilerinin pizzaya yakıştığını deniyordu. O dönemde zeytin, ançuez gibi malzemelerle de çalışan Panopoulos'un denemelerinden biri de ananastı.

1959'de ABD'nin bir eyaleti haline gelen ve İkinci Dünya Savaşı'ndan dönen askerlerin bir cennet adası gibi anlattıkları Hawaii'nin Tiki kültürü ve meyveli içecekleri 40'lardan 60'a uzanan dönemde hem ABD'de hem de Kanada'da popüler olmuştu. Konserve ananas da bu popülerlik sonucu her evin mutfağına girdi, bütün marketlerde satılan bir ürün haline geldi.

Panopoulos, lokantasında servis ettiği tatlı-ekşi Çin yemeklerinin sevildiğini görünce aynı kombinasyonu pizzada da denemek istedi ve aklına ananas geldi. İnsanların "Sen delisin" tepkilerine aldırmadan "Hawaiian" adını verdiği yeni pizzasının reklamını yapmaya başlayan Panopoulos'un formülünün tutmasıyla bir çığır açıldı. Aradan geçen yaklaşık 60 yılda da açılan çığır dev bir tartışmaya döndü.

Ananaslı Hawaii Pizza Tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

3,5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

1 adet ananas

1 adet domates

Dana jambon

Rendelenmiş mozzarella ve kaşar peyniri

Kekik

Ananaslı Hawaii Pizza nasıl yapılır?

Pizzanın hamuru için ılık suyu yoğurma kabına alın.

Maya ve şekeri ilave edip 5 dakika bekleyin.

Unu azar azar eleyerek ekleyin. İstenilen kıvama gelene kadar yoğurun.

Daha sonra üzerini temiz bir bezle örtüp mayalanmaya bırakın.

Dinlenen hamuru kullanacağınız tepsinin boyutuna göre açın.

Tepsinize yağlı kağıt serip hamuru da üzerine yerleştirin.

Ananası ince şekilde dilimleyip küp küp doğrayın.

Jambon dilimlerini de ananasla aynı boyda doğrayın.

Domatesi de kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın.

Pizza hamuru üzerine ilk olarak kaşar peynirlerini yayın.

Ardından domates ve kekik ekleyin.

Doğranmış ananas ve jambonu da ilave edin

Son olarak üzerine mozzarella peynirini serpin.

Pizzanızı öncede 200 derecede ısıtılmış fırında güzelce pişirin.

Afiyet olsun...

Hawaii pizza kaç dakikada pişer?

Hawaii pizza fırınınızın özelliğine göre 200°C'de 20 dakikada, 220°C'de 15 dakika pişer.







