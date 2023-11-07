Krokan Bush
Krokan bush, damaklarda güzel bir lezzet bırakan tatlılar arasında yer alıyor. Koni görünümü ile ilgi çeken krokan bush evde de yapılabilecek bir tatlı çeşididir. İşte Krokan Bush yapılışının ayrıntıları...
Krokan Bush Tarifi
Hamuru için:
450 gram su
200 gram tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
10 adet yumurta
310 gr un
Kreması için:
4 adet yumurta sarısı
3 yemek kaşığı mısır nişastası
5 gr vanilya
500 gram süt
5 yemek kaşığı tereyağı
100 gr şeker
Karamel için:
600 gram şeker
120 gram su
Krokan Bush Nasıl Yapılır?
Hamuru için özellikle tencerede su, tereyağı, tuz ve şekeri eritin. Kaynayan suya unu yavaş yavaş ekleyerek kıvam alana kadar kavurun.
Altını kapatıp kenara alın. Ilıdığında bir yandan çırparak tek tek yumurtaları ekleyin.
Hamuru bir sıkma kabına alarak yağlı kağıt üzerinde eşit büyüklüklerde yuvarlak sıkın ve 190 derecede 35 dakika pişirin.
Kreması için un, nişasta, yumurta sarısı, şeker ve süt karıştırılarak tencereye alın. Kıvam aldıktan
sonra altı kapatın, içerisine tereyağı ekleyerek soğumaya bırakılır.
Diğer yanda karamel sosu için, şeker ve suyu ocağa alın ve karamel rengi alana kadar pişirin.
Hamurlarının altına delik açarak krema sıkın. Üzerine sıcak karamel sos gezdirerek dizin.
Soğuduktan sonra servis edin. Afiyet olsun.
Krokan Bush Kalorisi
Krokan Bush'in 1 Porsiyonunda 477 kcal bulunmaktadır.