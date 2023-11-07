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Fransız mutfağının sevilen tatlılarından Krokan Bush tarifi

Krokan bush tatlısını evde denemek isteyenler tarifin detaylarına ulaşmak istiyor. Krokan bush, Fransız mutfağının sevilen tatlıları arasında bulunuyor. Krokan bush, bir şu hamuru ve krema ile yapılıyor. Peki, korkan bush nasıl yapılır, malzemeleri ne? İşte nefis Fransız tatlısı krokan bush tarifi...

12:28 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Krokan Bush

Krokan Bush

Krokan bush, damaklarda güzel bir lezzet bırakan tatlılar arasında yer alıyor. Koni görünümü ile ilgi çeken krokan bush evde de yapılabilecek bir tatlı çeşididir. İşte Krokan Bush yapılışının ayrıntıları...

Krokan Bush Tarifi

Krokan Bush Malzemeleri

Hamuru için:

450 gram su

200 gram tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

10 adet yumurta

310 gr un

Kreması için:

4 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı mısır nişastası

5 gr vanilya

500 gram süt

5 yemek kaşığı tereyağı

100 gr şeker

Karamel için:

600 gram şeker

120 gram su

Krokan Bush Nasıl Yapılır?

Hamuru için özellikle tencerede su, tereyağı, tuz ve şekeri eritin. Kaynayan suya unu yavaş yavaş ekleyerek kıvam alana kadar kavurun.

Altını kapatıp kenara alın. Ilıdığında bir yandan çırparak tek tek yumurtaları ekleyin.

Hamuru bir sıkma kabına alarak yağlı kağıt üzerinde eşit büyüklüklerde yuvarlak sıkın ve 190 derecede 35 dakika pişirin.

Kreması için un, nişasta, yumurta sarısı, şeker ve süt karıştırılarak tencereye alın. Kıvam aldıktan

sonra altı kapatın, içerisine tereyağı ekleyerek soğumaya bırakılır.

Diğer yanda karamel sosu için, şeker ve suyu ocağa alın ve karamel rengi alana kadar pişirin.

Hamurlarının altına delik açarak krema sıkın. Üzerine sıcak karamel sos gezdirerek dizin.

Soğuduktan sonra servis edin. Afiyet olsun.

Krokan Bush Kalorisi

Krokan Bush'in 1 Porsiyonunda 477 kcal bulunmaktadır.


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#Crocan Bush
#krokan bush tarifi
1 saat önce
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