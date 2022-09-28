Singapur Noodle nedir? Nasıl yapılır?

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında uzakdoğu lezzeti Singapur Noodle tarifi yapılması istendi. Anavatanı Çin olan Singapur Noodle tarifi, zengin besin içeriğiyle oldukça doyurucu bir yemek. Bu tarifi en pratik ve kolay bir şekilde yapmak için haberimize bakabilirsiniz.

SİNGAPUR NOODLE NEDİR?

Singapur Noodle bir Kanton mutfağı eseridir ve Hong Kong'daki Kanton tarzı restoranlarda ve paket servis restoranlarında çok yaygındır. Yemek Çin restoranlarında ve çeşitli ülkelerde işletilen paket servislerde çok popüler bir yemek haline gelmiştir.

Singapur Noodle, tavada kızartılmış pişmiş pirinç eriştesi, köri tozu, sebzeler, çırpılmış yumurta, en yaygın olarak tavuk eti veya karidesten yapılmaktadır.

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SİNGAPUR NOODLE MALZEMELERİ

> 100 gram pirinç eriştesi

> 300 gram ince dilimlenmiş tavuk göğsü

> 2 diş ince kıyılmış sarımsak

> 1 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi

> 1 tatlı kaşığı köri tozu

> 1 tatlı kaşığı beş baharat tozu

> 1 adet ince dilimlenmiş soğan

> 1 adet ince şeritler halinde kesilmiş kırmızı biber

> 1 adet ince şeritler halinde kesilmiş havuç

> 1 adet ince şeritler halinde kesilmiş salatalık

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> 2-3 yemek kaşığı soya sosu

> 1/2 çay bardağı su

> 1 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

SİNGAPUR TARİFİ YAPILIŞI

> Noodle'ları geniş bir kaseye aktarın. Üzerine, Noodle’ların üzerini örtecek kadar sıcak su dökün ve 6-8 dakika boyunca bekletin. Bir çatal yardımıyla Noodle'ları hafifçe ayırın. Suyunu iyice süzdürün ve bir kenarda bekletin.

> Tavada 1 tatlı kaşığı kadar Ayçiçek yağını ısıtın. İnce dilimlenmiş tavukları ilave edip, yüksek ateşte yaklaşık 3-4 dakika soteleyin. Sotelediğiniz tavukları bir tabağa alın ve bir kenarda bekletin.

> Tavayı tekrar ısıtın. Ayçiçek yağını ilave edip, kızdırın. Yağ ısınınca dilimlenmiş soğanları, ince kıyılmış sarımsağı, rendelenmiş zencefili, beş baharat tozunu ve köri tozunu ilave edip, aroması çıkana dek yaklaşık 1-2 dakika soteleyin. İnce şeritler halinde kesilmiş kırmızı biberleri, havuç ve salatalıkları tavaya ilave edin. Tüm malzemeler iyice karışana dek 1 dakika daha sotelemeyi sürdürün. Ardından 1/2 çay bardağı kadar suyu da ilave edip, 1 dakika daha soteleyin.

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> Son olarak noodleları ve önceden pişirdiğiniz tavuk dilimlerini tavaya ilave edin. Üzerine soya sosunu döküp, iyice karıştırın. Ocağın altını kapatın ve geniş bir kasede yanında soya sosu ile servis edin.

SİNGAPUR NOODLE PÜF NOKTALARI

> Noodle yaparken dikkat etmeniz gereken birinci püf nokta, pişirme süresi. Noodlelar makarnadan çok daha kısa sürede pişerler, yani yaklaşık 3-4 dakikada noodle haşlanmış olur. Hatta pirinç unu ile yapılan noodleları, yalnızca sıcak suda bekletmeniz yeterli olur.

> Diğeri ise; sos kullanımı. Soslar fazla aromatik olduğu için, tadarak ve dengeli bir şekilde kullanmaya özen gösterin.

> Son olarak; karidesli yaptığımız tarifimizde kullanacağınız karides seçimi ile ilgili dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Çimçim karidesler, pişince iyice küçülüp, noodleın içinde görünmez olacaklardır. Onların yerine Jumbo karides kullanmanızı öneriyoruz. Hatta daha egzotik bir görünüm olsun isterseniz; karidesin kuyruğunu bırakacak şekilde ayıklayıp, servis edin.

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