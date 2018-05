2018 il il sahur iftar vakti

İstanbul sahur-iftar vakti, Ankara iftar saati, İzmir sahur-iftar vakti haberimizde. Tüm insanlığı rahmet olarak inan Kur'an'ın indiği Ramazan ayı Müslümanlar için büyük önem taşımaktadır. Kur'an ve hadislerde Ramazan ayına ve oruca çokça değinilmiştir. Ramazan orucunun ilk sahuru bu gece yapılacak. Peki, İstanbul Ankara İzmir sahur vakitleri kaçta? İşte il il sahur ve iftar vakti....

KAÇ SAAT ORUÇ TUTULACAK?

Müslüman vatandaşlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkıp niyet edecekler. Vatandaşlar 30 gün boyunca oruç tutarken yaklaşık 16 buçuk saat iftarı bekleyecekler.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet, Ramazan ayının başlangıç tarihini açıklamasının ardından gözler Kadir Gecesine çevrildi. Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlarımızın Kadir Gecesini bugün ihya edecek.

İLK İFTAR VE İLK SAHUR NE ZAMAN?

İstanbul merkezi olduğu için ilk iftar ve ilk sahur saatini bu ile göre sizlerle paylaşacağız. 16 Mayıs 2018 günü imsak vakti 03.34'e kadar iken; akşam ezanı saati 20.27 olarak belirlendi.

2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

11 ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 16 Mayıs günü başlayıp, 14 Haziran Perşembe günü arefe günü ile nihayete eriyor. Tatil günlerini merak eden vatandaşlar bayramın hangi güne geldiğini merak ediyorlar. Ramazan Bayramı bu sene Cuma- Cumartesi ve Pazar günlerine denk geliyor. Buna göre bayram tatili 3-4 gün civarı olacak.

*16 Mayıs 2018 Çarşamba (Ramazan'ın ilk günü)

*10 Haziran 2018 Pazar (Kadir Gecesi)

*14 Haziran 2018 Perşembe (Arefe)

*15 Haziran 2018 Cuma (Ramazan Bayramının (1.Gün)

*16 Haziran 2018 Cumartesi (Ramazan Bayramı (2.Gün)

*17 Haziran 2018 Pazar (Ramazan Bayramı) (3.Gün)

Aylık sahur vakitleri: Ankara sahur vakti ve imsak saati 2018 Ankara için aylık sahur vaktini Yeni Şafak ile takip edebilirsiniz. Sizler için özel olarak oluşturmuş olduğumuz aylık namaz vakitleri sayfasıyla tüm günleri takip edebilirsiniz. Aynı zamanda sizlere alternatif olarak sunacağımız Diyanet imsakiyesiyle birlikte gün gün Ankara sahur vaktini öğrenebilirsiniz.Ankara sahur vakti için tıklayınızDiyanet 2018 Ankara imsakiyesini sizlere sunuyoruz. Aşağıdaki tablo üzerinden gün gün Ankara sahur vaktini ve imsak saatini öğrenebilirsiniz.ORUÇ İBADETİ VE NEFİS TERBİYESİOruç ibadeti, İslam'ın beş temel esasından biridir. Farz oluşu kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah,يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتثون “Ey müminler! (Kötülüklerden ve haramlardan) korunmanız için oruç tutmak, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı” (Bakara, 2/183) buyurmuştur. Peygamberimiz (a.s.) iseمن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه "Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.Oruç Kelimesinin Anlamı Oruç kelimesi âyet ve hadislerde "savm" ve "sıyâm" kelimeleriyle ifade edilmiştir. Bu kelime sözlükte kişinin kendisini yeme, içme, yürüme ve konuşma gibi her hangi bir söz, eylem ve davranıştan alıkoyması anlamlarına gelir. Kur'ân'da bu anlamda kullanılmıştır. (Mer- yem, 26) Dini bir terim olarak savam; müminin ibadet niyetiyle imsâk vaktinden iftar vaktine kadar kendisini yeme, içme ve cinsel ilişkiden alıkoyması demektir.Oruç Evrensel Bir İbadettir Oruç ibadeti insanlık tarihi kadar eskidir. Yüce Allah,كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم “Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı” âyeti ile orucun Hz. Adem’den Hz. Muhammed (a.s.)’a kadar bütün insanlara farz kılındığını bildirmektedir.Tâbîîn müfessirlerinden Katâde b. Dâime, Allah’ın önceki toplumlara farz kıldığı oru- cun Ramazan orucu olduğunu söylemiştir. Yahûdiler, Ramazan orucunu terk etmişler, yerine yılda bir gün oruç tutmaya başlamışlardır. Hıristiyanlar ise sıcak sebebiyle orucu bahar mev- simine almışlar, bu değişimin karşılığı olarak 10 gün ilave yapmışlardır. Daha sonra 10 gün daha ilave ederek orucu 50 güne çıkarmışlardır.Diş fırçalamak orucu bozar mı?Kusmak orucu bozar mı?İğne yaptırmak orucu bozar mı?Sizlere bu yazımızda Ankara sahur vaktini ve imsak saatlerini hazırladık.

ERBAŞ'TAN TERAVİH UYARISI

Ramazan ayında bazı cami imamlarının hızlı bir şekilde teravih namazlarını kıldırmasına değinen

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları kaydetti:

‘’Namaz teravih de olsa beş vakit namazlar da olsa gerçekten usulüne uygun kılınması gerekiyor. Üstelik teravih rahatlama demektir, yorulma demek değildir. Namazını usulüne uygun bir şekilde kılmamız gerekiyor. O yüzden çok acele etmeye gerek yok. Ramazan ayında teravih namazımızı rahat bir şekilde hocalarımızın kıldırmasını ve acele etmemelerini özellikle tavsiye ediyorum.’’

Erbaş'ın sabah namazını kıldırmasının ardından dua edildi.

RAMAZAN AYI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

2018 Ramazan imsakiyesi! İlk sahur ilk iftar saatleri 2018 Ramazan imsakiyesi haberimizde. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı ve bereketin arttığı Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Sahur ve iftar saatlerini takip etmek için Ramazan imsakiyesine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Müslümanlar önemli bir ay olan Ramazan ve İslam'ın beş şartından biri olan Ramazan orucu hakkın Kur'an ve sünnete çokça yer verilmiştir. Allah'ın kullarına bir lütfu olan Ramazan Ayı, tüm insanlığa rehber olarak gönderilen, Kuran'ın indirildiği ve içinde, “bin aydan daha hayırlı olan,” Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu bereket ayıdır. İşte 2018 Ramazan imsakiyesi...RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?Ayların sultanı olan Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba (2018) günü başlayacak. 14 Haziran Perşembe 2018 günü ise sona erecek.RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geldiği için Ramazan Bayramı tatilinde uzun bir tatil olmayacak. Bu yüzden resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatil olacak.İLK İFTAR VE İLK SAHUR NE ZAMAN?İstanbul merkezi olduğu için ilk iftar ve ilk sahur saatini bu ile göre sizlerle paylaşacağız. 16 Mayıs 2018 günü imsak vakti 03.34'e kadar iken; akşam ezanı saati 20.27 olarak belirlendi.2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ2018 İstanbul Ramazan imsakiyesi2018 İzmir Ramazan imsakiyesi2018 Antalya Ramazan imsakiyesi2018 Adana Ramazan imsakiyesi2018 YILI ÖNEMLİ GÜN VE GECELER3 aylar içerisinde birçok önemli gün ve geceler bulunmaktadır. Buna göre;Mevlid Kandili: 19 Kasım 2018 PazartesiRegaib Kandili: 22 Mart 2018 Perşembe PerşembeMiraç Kandili: 13 Nisan 2018 CumaBerat Kandili: 30 Nisan 2018 PazartesiRamazan Ayı Başlangıcı: 16 Mayıs 2018 ÇarşambaKadir Gecesi: 10 Haziran 2018 PazarRamazan Bayramı: 15 Haziran 2018 CumaKurban Bayramı: 21 Ağustos 2018 SalıRAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geldiği için Ramazan Bayramı tatilinde uzun bir tatil olmayacak. Bu yüzden resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatil olacak.İlk sahur ne zaman? 2018 İlk iftar saat kaçta açılacak?RAMAZAN AYI'NIN ÖNEMİ NEDİR?3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?3 ayların gelmesiyle yüreklerinde farklı bir coşku oluşan Müslümanlar, 2018 yılına yaklaşmamız ile birlikte 3 ayların ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt aramaya başladı. 2018 yılında 3 aylar 18 Mart 2018 tarihinde Receb ayı ile birlikte başlayacak. Ayrıca bu günde Regaib Kandili idrak edilecek. 13 Nisan 2018 tarihinde ise Miraç Kandili karşılanacak.17 Nisan 2018 tarihinde Şaban ayı başlayacak ve 30 Nisan 2018 tarihinde Berat Kandili idrak edilecek. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ise 16 Mayıs 2018 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi ise 10 Haziran 2018 tarihine denk gelmektedir. Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı ise 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve 17 Haziran 2018'de bayram son bulacak.İftar duası ve sahur duası burada! - Ramazan 2016Kimler oruç tutar kimler tutamaz?2018 fidye miktarı ne kadar?

İftar duası nasıl yapılır? İşte Arapça Türkçe iftar duası... İftar duası haberimizde. Rahmet ve bereket ayı Ramazanın ilk iftarı yarın akşam (27.05.2017 / Cumartesi) yapılacak. Milyonlarca kişi yarın ilk Ramazan orucunu tutacak. Peki iftar duası nasıl yapılır? İşte iftar duası...İftar duası nasıl yapılır?Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. Herkes içinden geldiği gibi zikrini, şükrünü ve yakarışını ifade edebilir. Örnek olması bakımından öteden beri yaygın olarak yapılan bir duayı buraya alalım:"Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla." اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ"Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu"(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)PEYGAMBERİMİZ ORUCUNU NEYLE AÇARDI?Hazreti Muhammed orucunu açarken hep hurmayı tercih ederdi. Hazreti Muhammed'in orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Selman İbn-i mir (r.a.),Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'Hz. Peygamber farz olan ramazan orucuna önem verirdi. İftarda acele edilmesini, sahurda ise imsake uzanan geç vakte kadar yemeyi tavsiye ederdi (Müslim, “Sıyâm”, 48-50). Sahur yemeğinde bereket olduğunu söyler, Ehl-i kitap’la müslümanlar arasındaki farkın sahur yemeği olduğunu ifade ederdi (Müslim, “Sıyâm”, 46). Ümmetine, ibadet, tövbe ve istiğfar için ramazan gecelerinin önemli bir fırsat olduğunu söyler ve müslümanları ramazan gecelerini ihyaya teşvik ederdi. Oruç kötülüklere karşı bir kalkandı; zararlı söz, düşünce ve davranışlardan korurdu. Oruçlu olmak bilinci kişiyi hep hayır ve iyiliklere yöneltirdi. Ashabın bildirdiğine göre Hz. Peygamber, insanların en cömerdi idi. Bilhassa ramazanda Cebrâil ile karşılaştığı zaman mutluluğuna ve cömertliğine sınır olmuyordu. Ramazan gecelerinde Cebrâil Hz. Peygamber'le buluşup nöbetleşe Kur'an (mukabele) okurlardı. Resûlullah Cebrâil ile buluştuğunda insanlara rahmet getiren rüzgârdan daha cömert, daha faydalı olurdu. Hz. Peygamber, ramazanın genellikle son on gününde itikâfa girerdi. Hz. Âişe'nin bildirdiğine göre Resûlullah ramazanda son on gün girince geceleri ihya eder, ailesini ibadet için uyandırır, ibadete daha çok önem verir, diğer vakitlere nisbetle daha çok ibadet eder ve müslümanlara da bunu tavsiye ederdi (Müslim, “İtikâf”, 7). Hz. Peygamber, bin aydan daha hayırlı (bk. el-Kadr 97/3) olan Kadir gecesinin ramazanın son on gününde ve tekli gecelerde aranmasını tavsiye etmiştir (Müslim, “Sıyâm”, 208, 212).ORUCUN MAHİYETİ ve ÖNEMİ Oruç Farsça'daki rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Arapça'sı savm ve sıyâmdır. Savm kelimesi Arapça'da "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek" anlamında kullanılır. Fıkıh terimi olarak ise, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bir amaç uğ- runa ve bilinçli olarak, yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir.İmsak, Arapça'da, "kendini tutmak, engellemek" anlamına gelir. Orucun temel unsuru da (rükün) bu anlamdır. İmsak vakti tabiri, dilimizde, oruç yasaklarından (yeme içme ve cinsel ilişki) uzak durma vaktinin başlangıcı anlamında kullanılır. İmsak vakti, tan yerinin ağarması (fecr-i sâdık; bk. Namaz Vakitleri bölümü) vakti olup, bu andan itibaren yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur; bu vakit aynı zamanda sahurun sona erip orucun başlaması vaktidir.İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güne- şin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur. Gündüz ve gecenin teşekkül etmediği bölgelerde oruç süresi, buralara en yakın normal bölgelere göre belirlenir. İmsakin, ikinci fecirle başlayacağı konusunda fakihler arasında görüş birliği olmakla birlikte, kimi fakihler bu hususta, daha ihtiyatlı olduğu gerekçesiyle fecr-i sâdıkın ilk doğuş anına, kimileri ise oruç tutanlar lehine olduğu gerekçesiyle ışığın biraz uzayıp dağılmaya başladığı zamana itibar edilmesini önermişlerdir. Âyette orucun başlangıç ve bitiş vakti, mecazi bir anlatımla şöyle belirtilir: "...Fecrin beyaz ipliği (aydınlığı) siyah ipliğinden (siyahlığından) ayırt edilecek hale gelinceye kadar yiyip içiniz; sonra, akşama kadar orucu tamamlayın..." (el-Bakara 2/187).İmsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmanın bir amacı olmalı ve bu iş bilinçli olarak yapılmalıdır. Bu amaç ve bilinç, orucun Allah rızâsı için tutuluyor olmasıdır ki kısaca "niyet" tabiri ile anlatılır. Bu amaç ve bilinç olmadığı zaman, meselâ imkân bulamadığı için veya perhiz, rejim, zindelik gibi başka amaçlar için bu üç şeyden (yeme, içme, cinsel ilişki) uzak durmak oruç olarak değer kazanmaz. Oruç, Peygamberimiz’in hicretinden bir buçuk sene sonra şâban ayının onuncu günü farz kılınmış olup, İslâm'ın beş şartından biridir. Peygamberimiz bu hususu "İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek; namaz kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmak ve gücü yetenler için Beytullah'ı ziyaret etmektir (hac)" diyerek bildirmiştir (Buhârî, “Îmân”, 34, 40; “İlim”, 25; Müslim, “Îmân”, 8). Orucun farz kılındığını bildiren âyetler de şunlardır: "Ey iman edenler! Sizden öncekilere olduğu gibi, size de oruç tutma yükümlülüğü getirilmiştir; bu sayede kendinizi koruyacaksınız. Oruç sayılı günlerdedir. İçinizden hasta veya yolculukta olanlar başka günlerde tutabilirler; hasta veya yolcu olmadığı halde oruç tutmakta zorlananlar ise bir fakir doyumluğu fidye vermelidir. Daha fazlasını veren, kendine daha fazla iyilik etmiş olur; fakat yine de, eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır" (el-Bakara 2/183-184). Oruç tutmak, diğer ibadetlere nazaran biraz daha sıkıntılı olduğu için Allah, orucun farz kılındığını bildirirken, psikolojik rahatlatma sağlayacak ve emre muhatap olan müslümanların yüksünmesini engelleyecek bir üslûp kullanarak, oruç tutmanın önceki ümmetlere de farz kılındığını belirtmesi yanında, ayrıca orucu daha sıkıntılı hale getirmesi muhtemel iki durumu (hastalık ve yolculuk) oruç emrinin hemen peşinden geçerli mazeret olarak zikretmiştir. Bu üslûp, meselâ öteki ümmetlerde de bulunduğu anlaşılan namaz için kullanılmamıştır.

İMSAK VAKTİ NEDİR NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

SAHURUN ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20). Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

2018 fidye miktarı ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl geçim şartları baz alınarak belirlenen oruç fidyesi geçen yıl 16 TL olarak belirlenmişti. 2018 yılında fidye ne kadar olacak? sorusun da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte 2018 yılı fidye miktarı ile ilgili ayrıntılar...FİDYE NEDİR?Fidye, bazı ibadetlerin eda edilmemesi ya da edası sırasında birtakım kusurların işlenmesi hâlinde ödenen dînî-malî yükümlülüktür. İbadetlerle ilgili fidye, oruç ve hacda söz konusudur. İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan ve daha sonra da kaza etmesi mümkün olmayan kimse, oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye öder. Kur’an-ı Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir fakir doyumu kadar fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyurulmaktadır. Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır. Sadaka-i fıtır ise bir kişiyi bir gün için doyuracak yiyecek veya bunun para olarak karşılığıdır. Fidye vermek durumunda olan fakat buna maddi imkânı el vermeyen kimse Allah’tan af diler. Günler uzun olduğu için oruç tutamayan hasta ya da yaşlılar, kısa günlerde oruç tutabilirlerse tutamadıkları orucu kısa günlerde kaza etmeleri gerekir. Bu durumda olan kimselerin vermiş oldukları fidyeler sadaka sayılır. Oruç fidyeleri, Ramazan ayının sonunda toptan verilebileceği gibi, Ramazan ayı içinde günlük olarak veya Ramazan ayı başında da verilebilir.2018 Ramazan imsakiyesi2018 FİDYE NE KADAR?Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Kurulu tarafından her yıl ramazan ayı öncesi belirlenen oruç fidyesi ve sadaka-ı fıtır miktarları açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada;“Din İşleri Yüksek Kurulu, 04/04/2018 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş'in başkanlığında toplandı. 2018 yılı Sadaka-ı Fıtır miktarı konusu görüşüldü. Yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2018 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2019 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 19,00 TL olarak belirlenmesine karar verildi.” denildi.Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Kurulu tarafından her yıl ramazan ayı öncesi belirlenen oruç fidyesi ve sadaka-ı fıtır 2011 yılında 7.5, 2012'de 8.5, 2013 yılında 9.5, 2014 yılında 10 TL, 2015 yılında ise 11.5 TL, 2016 yılında 15 TL, 2017 yılında ise 16 TL olarak açıklamıştı.Ramazan ne zaman başlıyor? 2018 Oruç ne zaman?