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Benfica üst tura çıktı Juventus şansını kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Benfica sahasında Juventus'u konuk etti. Benfica, 17. dakikada Antonio Silva, 28. dakikada penaltıdan Joao Mario, 35. ve 50. dakikalarda Rafa Silva'nın fileleri havalandırmasıyla Juventus'u 4-3 yendi. 11 puanlı Benfica üst tura adını yazdırırken, 3 puanlı Juventus’un üst tur şansı kalmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi: Benfica 4-3 Juventus maç özeti izle: Golleri kim attı?
Benfica - Juventus maç özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden Benfica, 17. dakikada Antonio Silva, 28. dakikada penaltıdan Joao Mario, 35. ve 50. dakikalarda Rafa Silva'nın fileleri havalandırmasıyla Juventus'u 4-3 yendi. Juventus'un golleri, 21. dakikada Moise Kean, 77. dakikada Arkadiusz Milik ve 79. dakikada Weston McKennie'den geldi. Kırmızılar ikinci yarıya da hızlı başladı. Rafa Silva bu kez 50'de fileleri sarstı. 77'de Arkadiusz Milik takımını ateşleyen, 79'da ise Weston McKennie takımını umutlandıran golü atsa da karşılaşmayı Benfica 4-3 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında PSG, Benfica ve Borussia Dortmund, üst tura çıkmayı garantiledi.

Bu sonuçla Juventus, H Grubu'ndan çıkma şansını yitirdi, İsrail ekibi Maccabi Haifa ile Avrupa Ligi mücadelesi verecek. Benfica ise PSG'yle el ele bir üst tura yükseldi.

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