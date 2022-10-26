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Şampiyonlar Ligi haftanın sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, 5’inci haftada oynanan 8 mücadele ile devam etti. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı RB Leipzig'e 3-2 mağlup oldu. Borussia Dortmund’un evinde İngiliz ekibi Manchester City’i ağırladığı mücadele 0-0’lık eşitlikle sona erdi. PSG, misafir ettiği Maccabi Haifa’yı 7-2 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında PSG, Benfica ve Borussia Dortmund, üst tura çıkmayı garantiledi. İşte Sampiyonlar Ligi gecenin maçları ve alınan sonuçlar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 5’inci haftasında E, F, G ve H Grubu’nda bugün 8 maç oynandı.

Şampiyonlar Ligi 5. hafta sonuçları

  1. E Grubu’nda deplasmanda Salzburg ile karşılaşan Chelsea, mücadeleden 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Grubun diğer karşılaşmasında ise Milan, deplasmanda Dinamo Zagreb’e konuk oldu ve rakibini 4-0’la geçmeyi başardı. F Grubu’nda Celtic, evinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Mücadele 1-1 sonuçlandı. Grubun diğer maçında da RB Leipzig, evinde İspanyol devi Real Madrid’i ağırladı ve rakibini 3-2 devirmeyi başardı.
  2. G Grubu’nda ise Sevilla evinde Kopenhag’ı 3-0 mağlup ederken; grubun diğer karşılaşmasında ise iki dev kulüp mücadele etti. Alman ekibi Borussia Dortmund’un evinde İngiliz ekibi Manchester City’i ağırladığı mücadele 0-0’lık eşitlikle sona erdi. H Grubu ise gecenin en gollü maçlarının yaşandığı grup oldu. Benfica, evinde Juventus’u 4-3 ile geçerken; diğer maçta ise PSG, evinde Maccabi Haifa’yı 7-2 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5’inci hafta maçları, yarın A, B, C ve D Grubu’nda oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanacak.

Şampiyonlar Lig 5. hafta gecenin maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

E GRUBU

  1. Salzburg - Chelsea: 1-2
  2. Dinamo Zagreb - Milan: 0-4

F GRUBU

  • Celtic - Shakhtar Donetsk: 1-1
  • RB Leipzig - Real Madrid: 3-2

G GRUBU

  1. Sevilla - Kopenhag: 3-0
  2. Borussia Dortmund - Manchester City: 0-0

H GRUBU

  • Benfica - Juventus: 4-3
  • PSG - Maccabi Haifa: 7-2


Şampiyonlar Ligi üst tura çıkan takımlar
ÖZGÜN
Şampiyonlar Ligi üst tura çıkan takımlar

ÖZET | Leipzig-Real Madrid: 3-2
SPOR
ÖZET | Leipzig-Real Madrid: 3-2

ÖZET | PSG-Maccabi Haifa: 7-2
SPOR
ÖZET | PSG-Maccabi Haifa: 7-2

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