ÖZET | PSG-Maccabi Haifa: 7-2

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları oynanıyor. H Grubu'nda oynanan maçta PSG sahasında Maccabi Haifa'yı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 7-2 kazandı.

Messi ve Mbappe'den iki gol

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 19 ve 44. dakikalarda Lionel Messi, 32 ve 64. dakikalarda Kylian Mbappe, 35. dakikada Neymar, 67. dakikada kendi kalesine Sean Goldberg ve 84. dakikada Carlos Soler kaydetti. Maccabi'nin gollerini ise 38 ve 50. dakikalarda Abdoulaye Seck attı.

Alınan bu sonuçla birlikte PSG puanını 11'e yükseltirken, Maccabi Haifa ise 3 puanda kaldı.

PSG-Maccabi Haifa 7-2 maç özeti izle

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