ÖZET | Leipzig-Real Madrid: 3-2 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında, F Grubu'nda Real Madrid deplasmanda Leipzig'e 3-2 kaybetti. Her ne kadar sahadan mağlup ayrılsa da Real Madrid, bir üst tura çıkan takım oldu. 9 puandaki Leipzig'in ise bir sonraki hafta oynanacak maçlara göre durumu belli olacak. Leipzig-Real Madrid maçının özetini ve Şampiyonlar Ligi maç özetlerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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