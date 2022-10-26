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ÖZET | Leipzig-Real Madrid: 3-2

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında, F Grubu'nda Real Madrid deplasmanda Leipzig'e 3-2 kaybetti. Her ne kadar sahadan mağlup ayrılsa da Real Madrid, bir üst tura çıkan takım oldu. 9 puandaki Leipzig'in ise bir sonraki hafta oynanacak maçlara göre durumu belli olacak. Leipzig-Real Madrid maçının özetini ve Şampiyonlar Ligi maç özetlerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Leipzig-Real Madrid 3-2 maç özeti izle: Şampiyonlar Ligi maç özetleri
Leipzigli futbolcuların gol sevinçleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. F Grubu'nda oynanan maçta Leipzig sahasında Real Madrid'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Leipzig, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti

Leipzig'e Real Madrid karşısında galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Josko Gvardiol, 18. dakikada Christopher Nkunku ve 81. dakikada Timo Werner kaydetti. Real Madrid'in gollerini ise 44. dakikada Vinicius Junior ve 90+4. dakikada penaltıdan Rodrygo attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Leipzig puanını 9'a yükseltti. Real Madrid ise 10 puanda kaldı.

Leipzig-Real Madrid 3-2 maç özeti izle


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