ÖZET | Leipzig-Real Madrid: 3-2

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. F Grubu'nda oynanan maçta Leipzig sahasında Real Madrid'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Leipzig, Real Madrid'i 3-2 mağlup etti
Leipzig'e Real Madrid karşısında galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Josko Gvardiol, 18. dakikada Christopher Nkunku ve 81. dakikada Timo Werner kaydetti. Real Madrid'in gollerini ise 44. dakikada Vinicius Junior ve 90+4. dakikada penaltıdan Rodrygo attı.
Alınan bu sonuçla birlikte Leipzig puanını 9'a yükseltti. Real Madrid ise 10 puanda kaldı.
Leipzig-Real Madrid 3-2 maç özeti izle