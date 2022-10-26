Özgün Şampiyonlar Ligi üst tura çıkan takımlar
ÖZGÜN HABERLER

Şampiyonlar Ligi üst tura çıkan takımlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında PSG, Benfica ve Borussia Dortmund, üst tura çıkmayı garantiledi. İşte Şampiyonlar Ligi PSG, Benfica ve Borussia Dortmund maç sonucu, özetine ilişkin haberin detayları.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi üst tura hangi takım çıktı? PSG, Benfica ve Borussia Dortmund gruptan çıktı mı?
Şampiyonlar Ligi üst tura çıkan takımlar hangileri oldu?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı. Gecenin öne çıkan maçlarında, Leipzig, 13. dakikada Josko Gvardiol, 18. dakikada Christopher Nkunku ve 81. dakikada Timo Werner'in golleriyle konuk ettiği gruptan çıkmayı önceden garantileyen Real Madrid'i 3-2 yendi. İspanya temsilcisinin golleri, 44. dakikada Vinicius Junior ve 90 3. dakikada Rodrygo'dan (penaltı) geldi.

PSG Makkabi maç sonucu, özeti

H Grubu'nda Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Maccabi Haifa'yı 19. ve 45. dakikalarda Lionel Messi, 32. ve 64. dakikalarda Kylian Mbappe, 35. dakikada Neymar, 67. dakikada Sean Goldberg (kendi kalesine) ve 84. dakikada Carlos Soler'in ağları sarsmasıyla 7-2 mağlup etti. İsrail ekibinin gollerini, 38. ve 50. dakikalarda Abdoulaye Seck kaydetti.

Messi, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen oyuncular arasında resmi maçlarda 10'un üzerinde gol ve asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.

Benfica - Juventus (4-3) Maç Özeti

Grubun diğer mücadelesinde Benfica, 17. dakikada Antonio Silva, 28. dakikada penaltıdan Joao Mario, 35. ve 50. dakikalarda Rafa Silva'nın fileleri havalandırmasıyla Juventus'u 4-3 yendi. Juventus'un golleri, 21. dakikada Moise Kean, 77. dakikada Arkadiusz Milik ve 79. dakikada Weston McKennie'den geldi.

Şampiyonlar Ligi üst tura çıkan takımlar

  • 11 puanlı takımlar PSG ile Benfica üst tura adlarını yazdırırken, 3 puanlı Juventus ile Maccabi Haifa'nın üst tur şansı kalmadı.
  • G Grubu'ndan çıkmayı önceki hafta garantileyen Manchester City, deplasmanda Borussia Dortmund ile 0-0 berabere kaldı. Grup liderliğini garantileyen İngiltere temsilcisinde Riyad Mahrez, 58. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Almanya ekibi ise bu sonuçla grup ikinciliğini elde etti.

E Grubu'nda Milan, konuk olduğu Dinamo Zagreb'i Matteo Gabbia, Rafael Leao, penaltıdan Olivier Giroud ve Robert Ljubicic'in (kendi kalesine) gollerinin ardından 4-0'lık skorla geçti. UEFA Şampiyonlar Lig 5. haftanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

  1. Salzburg (Avusturya) - Chelsea (İngiltere): 1-2
  2. Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Milan (İtalya): 0-4

F Grubu:

  1. Celtic (İskoçya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-1
  2. Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 3-2

G Grubu:

  1. Sevilla (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 3-0
  2. Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere): 0-0

H Grubu:

  1. PSG (Fransa) - Maccabi Haifa (İsrail): 7-2
  2. Benfica (Portekiz) - Juventus (İtalya): 4-3





Şampiyonlar Ligi haftanın sonuçları
ÖZGÜN
Şampiyonlar Ligi haftanın sonuçları

El Azizden Elazığa

El Aziz'den Elazığ'a

​Türkiye'de adı değişen şehirler
Pazarcılara şok baskın

Pazarcılara şok baskın

Işıkla tüketiciyi aldatıyorlardı.
ABD Başkanı Biden’dan LGBT’lilere tam destek: Trans ameliyatları yasaklanmamalı

Facebook'a rekor ceza

Facebook'a rekor ceza

Rekabet Kurulu kararını verdi.

​Fincancı, terör propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.
Ormandaki kazıda bulundu

Ormandaki kazıda bulundu

Her saniyesi kayıt altına alındı.

Saatlerce uğraştı: Bu kadar büyüğüne ilk kez rastlandı.

Dokuz suç grubuna yönelik gerçekleştiriliyor.

​Polis gizli tanığın itirafı sonrası harekete geçti.
Yola saçıp<br>imha etmeye çalıştılar

Yola saçıp
imha etmeye çalıştılar

5 kilometre süren kaçışın ardından yakalandılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.