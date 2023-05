İletişim Başkanı Altun: Erdoğan barışın ve istikrarın teminatıdır

"'Kim var?' denildiğinde sağına ve soluna bakmadan 'Ben varım.' diyen bir gençlikten bahseder. İşte Necip Fazıl da 'Kim var?' dendiğinde sağına soluna bakmadan 'Ben varım' diyen, diyebilen bir gerçek şahsiyettir. O hakikatin mahkum edildiği bir iklimde, hakikati hakikat namına değerlendirmek, hakikati hakikat namına her ne saldırı, her ne tasallut olursa olsun devam eden, gerçek bir fikir insanıdır ve bu uğurda da her çileyi göze almıştır. Bu kararlı hakikat savunuculuğunun bedelini de zindanlara atılarak, mahkeme koridorlarını arşınlayarak, ailesinin zor durumda kalmasını göze alarak ödemiştir."