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ANKARA

Fahrettin Altun: Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmayacak

İdlib’ten gelen 2 şehidimizin olduğu haberinin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Altun, paylaşımında "Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

Milli Savunma Bakanlığının, İdlib'de 2 askerimizin şehit olduğu haberini duyurmasının ardından Fahrettin Altun konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"

  • "İdlib’te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır.
  • Suriye’yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır."

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı
İdlibde 2 askerimiz şehit oldu

İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu

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