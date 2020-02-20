Fahrettin Altun: Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmayacak

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Petrol parası Kamışlı'ya taşınıyor

Adana’da teslim olan teröristler PKK’nın Suriye’deki petrol trafiğini deşifre etti. Deyrizor bölgesinde ABD ve PKK kontrolünde 700’den fazla petrol kuyusu bulunuyor. PKK/PYD’nin kazandığı milyonlarca dolar 4 günde bir 12 zırhlı araçla Kamışlı’daki SAT-KOP adlı birime götürülüyor.