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ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejimin düzenlediği hava saldırılarında 2 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin yaralandığını açıkladı. Öte yandan yapılan açıklamada, "50’den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüs imha edildi" denildi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "İdlib bölgesindeki unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız da yaralanmıştır" denildi.

50 rejim unsuru öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlib'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre, 50’den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap ve 1 obüs imha edildi" denildi.

İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50’den fazla Rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiği öğrenilmiştir.

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Hedefler ateş altına alındı

  • Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, İdlib'de belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı, alınmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.
  • Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir."

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