Oğul babaya baş kaldırdı: Ekrem İmamoğlu'ndan 'O yoldan hiç vazgeçmedim şimdi daha hızlı koşacağım' çıkışı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.
Türkiye dün tarihi bir seçim yaşadı. Seçimlerin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci mağlubiyeti kesinleşmiş oldu. Seçim gecesi CHP Genel Merkezinde "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı veren Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları gelirken, bir darbe de, daha önce "Baba-oğul gibiyiz" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.
İstanbul'da konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetine ilişkin konuşurken CHP Genel Başkanlığına göz kırptı.
Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok
Menzile ulaşmak için daha hızlı koşacağım vurgusu yapan İmamoğlu şöyle devam etti: