Oğul babaya baş kaldırdı: Ekrem İmamoğlu'ndan 'O yoldan hiç vazgeçmedim şimdi daha hızlı koşacağım' çıkışı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından ne diyeceği merak edilen Ekrem İmamoğlu sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'değişim' mesajı veren İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Her şey çok güzel olacak" dedi.