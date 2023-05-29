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Seçim

Oğul babaya baş kaldırdı: Ekrem İmamoğlu'ndan 'O yoldan hiç vazgeçmedim şimdi daha hızlı koşacağım' çıkışı

Seçimlerde ağır bir yenilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yaptığı açıklamayla, "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu'nun "Baba-oğul gibiyiz" dediği İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, bugünkü konuşmasında, CHP Genel Başkanlığına göz kırptı. "O yoldan hiç vazgeçmedim şimdi daha hızlı koşacağım" diyen İmamoğlu, "Ben geçmişi temsil etmiyorum, öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok." şeklinde konuştu.

21:54 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Türkiye dün tarihi bir seçim yaşadı. Seçimlerin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci mağlubiyeti kesinleşmiş oldu. Seçim gecesi CHP Genel Merkezinde "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı veren Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları gelirken, bir darbe de, daha önce "Baba-oğul gibiyiz" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İstanbul'da konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetine ilişkin konuşurken CHP Genel Başkanlığına göz kırptı.

"Yolda olmak bir tercihtir, yol almak bir tercihtir. Ben zaten yoldayım, o yoldan vazgeçmedim" ifadeleriyle siyasi duruşunu tanımlayan İmamoğlu, "
Şimdi o yolda daha hızlı koşacağım
" diyerek siyasi hedeflerine zemin hazırladı.

Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok

Menzile ulaşmak için daha hızlı koşacağım vurgusu yapan İmamoğlu şöyle devam etti:

"Bu yürüyüşe elbise biçmeye çalışanlar olabilir, bu işlerden anlamam. Ben geçmişi temsil etmiyorum.
Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok
. Klişe benzetmeler benim defterimde yok, hükmü çoktan ortadan kalkmış yargılar bizim düşünce dünyamızda toz zerresi bile olamaz. "


#Ekrem İmamoğlu
#CHP Genel Başkanlığı
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Seçim
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