Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından akıllara İmamoğlu'nun iddialı açıklaması geldi: Göreceksiniz on milyonlarca fark yiyecekler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan galibiyetle ayrılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden 12. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ile birlikte 17'nci zaferine ulaşmış oldu.
Erdoğan, oyların yüzde 52.16'sını alırken Kılıçdaroğlu yüzde 47.84 oy aldı. Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı iddialı konuşmalar gündeme geldi.
İmamoğlu: Hep birlikte millet ayağa kalkacak
İmamoğlu geçtiğimiz aylarda gazetecilere yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti: