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Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından akıllara İmamoğlu'nun iddialı açıklaması geldi: Göreceksiniz on milyonlarca fark yiyecekler

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak yüzde 52,16 oy oranı ile yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan'ın galibiyetinin ardından İBB Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı iddialı konuşmalar gündeme geldi. İmamoğlu, gazetecilere verdiği bir demeçte "Göreceksiniz on milyonlarca fark yiyecekler. O kadar söyleyeyim size." açıklamasında bulunmuştu.

12:25 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan galibiyetle ayrılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden 12. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ile birlikte 17'nci zaferine ulaşmış oldu.

Erdoğan, oyların yüzde 52.16'sını alırken Kılıçdaroğlu yüzde 47.84 oy aldı. Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı iddialı konuşmalar gündeme geldi.


İmamoğlu: Hep birlikte millet ayağa kalkacak

İmamoğlu geçtiğimiz aylarda gazetecilere yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti:

Milletimizin vicdanını sadece 31 Mart- 23 Haziran arasında bile anlamalarını beklerdim ama hala anlayamamışlar. Milletimizin daha yüksek şiddetli cevabı önümüzdeki seçimde onlarla buluşacak. Bizim B planımız diye bir şey yok. Bizim planımız belli. 2023'de iktidar olmak bu kötülükten kurtulmak. Onun için mücadelenin şeklini de biliyoruz biz. Milletimizle kucaklaşmak, buluşmak toplumun, insanlarımızın coşkusunu arttırmak, onu da arttıracağız. Hep birlikte millet ayağa kalkacak. Göreceksiniz on milyonlarca fark yiyecekler. O kadar söyleyeyim size.


#Ekrem İmamoğlu
#seçim
#Kemal Kılıçdaroğlu
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