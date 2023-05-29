Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından akıllara İmamoğlu'nun iddialı açıklaması geldi: Göreceksiniz on milyonlarca fark yiyecekler

Milletimizin vicdanını sadece 31 Mart- 23 Haziran arasında bile anlamalarını beklerdim ama hala anlayamamışlar. Milletimizin daha yüksek şiddetli cevabı önümüzdeki seçimde onlarla buluşacak. Bizim B planımız diye bir şey yok. Bizim planımız belli. 2023'de iktidar olmak bu kötülükten kurtulmak. Onun için mücadelenin şeklini de biliyoruz biz. Milletimizle kucaklaşmak, buluşmak toplumun, insanlarımızın coşkusunu arttırmak, onu da arttıracağız. Hep birlikte millet ayağa kalkacak. Göreceksiniz on milyonlarca fark yiyecekler. O kadar söyleyeyim size.