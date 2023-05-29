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Ekrem İmamoğlu sessizliğini bozdu: Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından ne diyeceği merak edilen Ekrem İmamoğlu sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'değişim' mesajı veren İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Her şey çok güzel olacak" dedi.

10:52 . 29/05/2023 Pazartesi
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Kılıçdaroğlu-İmamoğlu

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu

Türkiye, 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandık başına gitti. Adeta bir demokrasi havasında geçen seçimlerin sonuçları belli oldu. Sandıktan çıkan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçildi. Cumhur İttifakı'nda zafer kutlamaları yapılırken muhalefette ise hayal kırıklığı hakim oldu. 6 parti, HDP ve Zafer Partisi'nin de desteğini almasına rağmen seçimden beklediği sonucu alamayan muhalefette Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa sesleri yükselmeye başladı.

Muhalefet için hüsran: Kılıçdaroğlu'ndan 'devam' mesajı geldi

Ancak Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada 'mücadeleye devam' diyerek istifa etmedi. Yaşananların ardından ne diyeceği merak edilen isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. İmamoğlu seçimlerin ardından sosyal medya hesabından kısa bir video mesaj paylaştı. İmamoğlu, kendilerine oy veren vatandaşlardan umutsuzluğa kapılmamalarını istedi.

Ne diyeceği merak ediliyordu: Değişim mesajı verdi

Bunun yanı sıra İmamoğlu'nun verdiği mesajdaki 'değişim' vurgusu dikkat çekti. İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün 29 Mayıs." dedi.


İttifakın son ortağı Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na ayar: Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor
İttifakın son ortağı Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na ayar: Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna günler kala terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'ya ortak olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldıkları yenilgiyi sosyal medya hesabından değerlendirdi. "Zafer Partisi’ne kalan 3.5 gündü." diyen Özdağ, "Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor. 21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Zafer Partisi'ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın tarihi zaferine de çamur atan Özdağ, "Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir." dedi.


#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#chp
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