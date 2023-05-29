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Seçim

AA Genel Müdürü Karagöz manipülasyon yapan yandaş isimlere yüklendi: Böyle var olabiliyorlar

Anadolu Ajansının seçim gecesi sağladığı veri akışı hakkında 14 Mayıs seçimlerinde manipülasyon yapan CHP'li İmamoğlu'na dava açtığını belirten AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, "15 Mayıs'ta mahcubiyet içinde kaldılar, 28 Mayıs'ta kürsüye çıkıp herhangi bir açıklama yapamadılar." dedi. Yandaş gazetecilerin imajlarını düşünmediğini belirten Karagöz, "Belki böyle yaptıkları için var olabiliyorlardır." şeklinde konuştu

20:51 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz.

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz.

Türkiye, tarihi bir seçim dönemini geride bıraktı. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime giren Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimin ikinci turunda Erdoğan ile yarışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci mağlubiyeti, seçimin ilk turunda '
öndeyiz
' açıklamalarıyla olduğu gibi ikinci turunda da yandaş gazetecilerin yaptığı haberlerle ertelenmeye çalıştı. 14 Mayıs seçimlerinde CHP Genel Merkezi'nde konuşan CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarına ilişkin sağladığı veri hizmeti hakkında manipülasyon yapmıştı.


İtibarlarını düşünüp manipülasyon yapamadılar

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz Habertürk'te katıldığı canlı yayında, 14 Mayıs seçiminde AA'nın sağladığı veri hizmeti hakkında CHP'li İmamoğlu ve Yavaş'ın manipülasyonuna ilişkin konuştu.

"Saat başı Anadolu Ajansını hedef gösteren, manipülasyon yapıyor diyenler
15 Mayıs'ta mahcubiyet içinde kaldıla
r" diyen Karagöz, "
28 Mayıs'ta kürsüye çıkıp herhangi bir açıklama yapmadılar
. Sorumluluk sahibi bir siyasi kendi imajının düşünmek zorunda." şeklinde konuştu.
Yandaş gazetecilerin ise imajlarını düşünmediğini belirten Karagöz, "Yorumculara gelince imajlarını düşünmüyorlar
belki böyle yaptıkları için var olabiliyorlardır.
" dedi.

İmamoğlu'na dava açacağız: Arkadaşlarımız hedef gösterildi

14 Mayıs seçimlerinde yaptığı açıklamalarla AA'yı hedef gösteren İmamoğlu'na dava açacaklarını söyleyen Karagöz şöyle devam etti:

"İmamoğlu'nun açıklamasından sonra arkadaşlarımı görev yaparken, sözlü ve fiziki tacizlere maruz kaldılar. Van'da böyle bir olay oldu çünkü hedef gösterildi. Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor derseniz benim sahadaki arkadaşlarımı zor durumda bırakırsınız. "

#Serdar Karagöz
#Anadolu Ajansı
#Ekrem İmamoğlu
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