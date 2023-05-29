AA Genel Müdürü Karagöz manipülasyon yapan yandaş isimlere yüklendi: Böyle var olabiliyorlar

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz.
İtibarlarını düşünüp manipülasyon yapamadılar
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz Habertürk'te katıldığı canlı yayında, 14 Mayıs seçiminde AA'nın sağladığı veri hizmeti hakkında CHP'li İmamoğlu ve Yavaş'ın manipülasyonuna ilişkin konuştu.
İmamoğlu'na dava açacağız: Arkadaşlarımız hedef gösterildi
14 Mayıs seçimlerinde yaptığı açıklamalarla AA'yı hedef gösteren İmamoğlu'na dava açacaklarını söyleyen Karagöz şöyle devam etti:
"İmamoğlu'nun açıklamasından sonra arkadaşlarımı görev yaparken, sözlü ve fiziki tacizlere maruz kaldılar. Van'da böyle bir olay oldu çünkü hedef gösterildi. Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor derseniz benim sahadaki arkadaşlarımı zor durumda bırakırsınız. "