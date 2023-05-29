AA Genel Müdürü Karagöz manipülasyon yapan yandaş isimlere yüklendi: Böyle var olabiliyorlar

Türkiye, tarihi bir seçim dönemini geride bıraktı. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime giren Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimin ikinci turunda Erdoğan ile yarışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci mağlubiyeti, seçimin ilk turunda '

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